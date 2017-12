Guarda il primo trailer di “Mamma Mia: Here We Go Again”

Lo scatenato cast di Mamma Mia: Here We Go Again è protagonista del nuovo trailer del sequel scritto e diretto da Oal Parker, sceneggiatore di Marigold Hotel. Il film arriverà nelle sale nel settembre 2018, con le immancabili musiche degli ABBA a fare da colonna sonora per questo nuovo capitolo con Meryl Streep, Amanda Seyfried e Lily James.

Universal Pictures ha rilasciato online il trailer del film che segue il successo della prima pellicola del 2008.

I dettagli della storia sono ancora molto scarsi al momento ma ci si aspetta che seguano ciò che è stato impostato nel primo film, con Sophie ancora beatamente inconsapevole di chi sia veramente figlia tra Sam, Harry o Bill, dopo che tutti e tre hanno scelto di condividere le responsabilità paterne. Donna ha finalmente sposato Sam alla fine del primo Mamma Mia! mentre sua figli ha deciso di posticipare il matrimonio. Dal trailer si evince che il sequel si concentrerà in misura non trascurabile sui flashback del passato di Donna, con Lily James che interpreta la versione più giovane del personaggio della Streep.

La promozione del film è iniziata ieri con la diffusione del poster e di un video del backstage che ha stuzzicato i fan sul ritorno nella magica ambientazione dell’isola greca del primo film. Mamma Mia! non venne ben accolto dalla critica ma fu un grande successo commerciale che ha giustificato la scelta della Universal di realizzarne un sequel, sempre con le mitiche canzoni degli ABBA.

Diretto da Oal Parker, in sostituzione di Phyllida Lord, Mamma Mia: Here We Go Again comprende nel cast Amanda Seyfried (Sophie), Dominic Cooper (Sky), Meryl Streep (Donna), Pierce Brosnan (Sam), Colin Firth (Harry), Stellan Skarsgård (Bill), Lily James (Donna da giovane), Christine Baranski, Julie Walters e Cher.

Guarda il Trailer di “Mamma Mia: Here We Go Again”