L’ottava stagione di GOT si fa già sentire

Se state leggendo questo articolo e siete dei fan accaniti della famosissima serie GOT (Game of Thrones o Il Trono di Spade) sicuramente siete capitati nel posto giusto. Il pubblico sa bene quanto la settima stagione della serie sui sette regni sia stata unica ed inimitabile. Le ultime puntate hanno rivelato grandi verità spiazzando tutti i fans che non stanno più nella pelle ed aspettano con ansia i nuovi episodi. Purtroppo, l’ottava stagione del telefilm sarà pubblicata alla fine del 2018 o, addirittura, agli albori del 2019. Infatti Sophie Turner (che recita nei panni di Sansa) ha confermato che lo show potrebbe probabilmente uscire nel 2019 in un intervista su Variety. Inoltre, il Trailer della stagione non é ancora stato reso pubblico. Tuttavia, appena inizierà la produzione, le fonti ufficiali terranno aggiornati i fans con immagini e contenuti inediti!

Ad ogni modo, durante la lunga attesa, ci possiamo consolare con delle news trapelate da fonti attendibili. Bisogna ricordarsi che comunque la serie televisiva ha escogitato un piano per evitare spoiler di ogni tipo divulgando notizie false. In ogni caso, questo articolo si basa su fonti ufficiali e dunque attendibili. Le ipotesi riportate da fonti non ufficiali verranno specificate come opinioni dei fans.

GOT8: il numero degli episodi

Come confermato da David Benioff and D. B. Weiss, l’ottava stagione della serie avrà solamente sei episodi probabilmente con una durata che varierà dai 60 ai 120 minuti

GOT8: il casting si allarga

Come al solito, il numerosissimo cast del Trono di Spade si allarga anche questa volta. Secondo il sito di Watchers on the Wall, i provini per l’ottava serie sono già iniziati e sembrerebbe proprio che Westeros stia cercando un attore per impersonare la figura di Harry Strickland, leader di un gruppo mercenario chiamato The Golden Company.

Inoltre, nei prossimi episodi potremmo fare la conoscenza di un nuovo membro della casata Frey. Infatti, Danielle Galligan é stata scelta per interpretare la nipote di Walder Frey, Sarra Frey.

GOT8: l’ultima stagione

Sfortunatamente la storia di Westeros si concluderà con l’ottava stagione. Si Sa, é triste dire addio ai propri personaggi preferiti e ad una storia talmente avvincente, ma non perdiamo lo sconforto poiché l’ottava stagione sarà sicuramente un finale epico per la serie più seguita degli ultimi anni.

Cosa succederà in GOT8?

Dalle ultime scene pubblicate, si può logicamente dedurre che la Grande Guerra sia alle porte. Ormai il Night King ha oltrepassato la barriera e, dunque, lo scontro sarà inevitabile. L’ottava stagione vedrà la feroce battaglia finale tra i vivi e i morti.

Ovviamente, come al solito, la stagione mostrerà anche trame minori all’interno della grande storia generale di Westeros. Ad ogni modo, in una recente intervista, Kit Harington ha rassicurato i fans dicendo che questa volta lo show tornerà sulla scena con una trama di una complessità ed una levatura mai viste.

Per quanto riguarda Cersei Lannister invece, la regina della casata del Leone non sembra proprio interessata alla Grande Guerra. Infatti Cersei sta già tramando contro La regina dai capelli argentati e il Re del Nord in attesa della fine della guerra contro il Night King.

Nel frattempo, tra Jon e Dany é scoppiata la scintilla dell’amore. Ma sapranno i due piccioncini della loro parentela? Ebbene sì, per chi si fosse perso un pezzo, il giovane fratellastro dello Snow ha visto nel passato scoprendo che effettivamente Jon non é figlio di Ned Stark bensì di sua sorella Lyanna Stark e del fratello di Daenerys, Rhaegar. Questo non solo fa di Jon un membro reale della casata Targaryen. Infatti questa rivelazione rende, dunque, la relazione dei due un rapporto incestuoso visto che, effettivamente, Daenerys é la zia di Jon. Insomma… i giovani piccioncini scopriranno di essere parenti? lo scopriremo alla prossima puntata (forse non in senso letterale ma prima o poi dovrà pur succedere).

Ma quali sono le altre domande che i fans sfegatati di GOT si pongono? Eccole qua!

Cosa succederà tra Jon e Daenerys?

In ogni caso, la storia d’amore non avrà, probabilmente, un lieto fine. I due dovranno sapere, prima o poi, del loro legame di sangue. Dunque, Bran Stark dovrà trovare un modo per comunicarlo alla giovane coppia. Inoltre, secondo le ultimissime news dell’ultimo episodio, Jon sarebbe, quindi, l’erede designato della casata Targaryen. Per questo motivo ci potrebbe essere uno scontro tra la regina dai capelli d’argento e il Re del Nord. Ad ogni modo non sembra proprio che il discendente della casata del Lupo aspiri a diventare re. Effettivamente un tale desiderio non sembrerebbe coerente con il suo carattere.

Cosa ci fa Tyrion fuori dalla porta dei due amanti?

Se non l’aveste notato, nella scena finale d’amore tra Jon e Dany, Tyrion guarda i due amanti con un’espressione confusa sul volto. Durante la settima stagione il discendente dei Lannister ha accompagnato e consigliato la giovane Targaryen affiancandola nella sua ascesa.

Secondo la profezia, la regina dei draghi non potrebbe concepire figli. Ad ogni modo, Tyrion, durante tutta la stagione, perseguita Daenerys con l’idea di indicare un successore.

Forse Tyrion vorrebbe essere il futuro re dei sette regni? Questa nuova relazione potrebbe essere una minaccia per le possibili aspirazioni di Tyrion? O forse Tyrion era solo preoccupato per la sua amata regina ? Una sola cosa é certa, la faccia di Tyrion voleva comunicare qualcosa agli spettatori…ma cosa? lo scopriremo nella prossima stagione.

Sicuramente, possiamo essere certi che la notizia della gravidanza della sorella non porterà Tyrion a cambiare la propria squadra (probabilmente vincente).

Cersei é veramente incinta?

Beh dice di esserlo, ma, conoscendo Cersei, nulla può essere certo. Effettivamente sembrerebbe proprio il momento perfetto per una gravidanza vista la propria mancanza di eredi. Inoltre, questa notizia ha chiaramente fatto schierare Jamie dalla parte della sorella (e amante). La fedeltà del valoroso guerriero stava appunto vacillando prima della news che é capitata proprio al momento giusto ( stranamente).

Vedremo finalmente un duello tra i fratelli Clegane?

Ecco qualcosa che tutti attendono da tempo. Nella serie si parla molto dei due fratelli Clegane, Ad ogni modo, di fatto Sandor Clegane e Gregor non si sono mai scontrati sul set della serie. Conosciamo bene l’astio che c’è tra i due. Un segno del loro odio é proprio la faccia bruciata del fratellino minore. Dunque, riuscirà Sandor ad avere la propria rivincita? Nella settima stagione, l’incontro dei Clegane nel Dragon Pit non é stato molto piacevole e ha fatto subito pensare a una possibile lotta tra i due in futuro.

Qualche protagonista della serie diventerà un White Walker?

Nikolaj Coster-Waldau (Jamie) ha dichiarato che nella prossima stagione ci potrebbe essere una simile trasformazione. In un’intervista per Esquire, la star ha ufficialmente assicurato che qualche personaggio potrebbe avere gli occhi più blu del solito. L’attore spera proprio che non si tratti del suo personaggio, ma chi può dirlo?

Bran é veramente il Night King?

Questa teoria é diventata molto popolare negli ultimi mesi. L’ipotesi sostiene che i poteri del giovane ragazzo non siano casuali. Infatti Bran sarebbe, effettivamente, il Re della Notte in persona. Il giovane ragazzo ha assistito alla creazione del primo White Walker ed é stato preso per il braccio dallo stesso personaggio. Questi segnali potrebbero indicare una coincidenza tra le due figure. Infatti, secondo questa teoria, Bran, cercando di impedire la trasformazione del Night King sarebbe diventato lui stesso il Re della Notte.