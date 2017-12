Liam Payne e Rita Ora insieme per la colonna sonora di “Cinquanta Sfumature di Rosso”

Un annuncio ha sorpreso i fan di Liam Payne e Rita Ora nella giornata odierna: i due collaoreranno ad un brano per il film “Cinquanta Sfumature di Rosso”

Il capitolo finale della saga firmata da E. L. James, “Cinquanta Sfumature di Rosso”, potrà contare sulle doti canore di Liam Payne, ex One Direction, e Rita Ora. L’annuncio è arrivato direttamente dai due giovani artisti, che nella mattina di oggi hanno pubblicato sui loro profili social una foto promozionale che li ritrae insieme, a figura intera, circondati dalla luce di due grandi finestre.

Grande sorpresa per i fan, che non si aspettavano certo una notizia del genere, Per Liam Payne e Rita Ora è la prima collaborazione artistica, e dobbiamo dire che la cosa ci entusiasma e incuriosisce.

Ad ogni modo, Rita Ora non è nuova all’universo di “Cinquanta Sfumature”, avendo interpretato il ruolo di Mia Grey, sorella del protagonista Christian Grey.

#FiftyShadesFreed Un post condiviso da Liam Payne (@liampayne) in data: Dic 20, 2017 at 12:10 PST

Già i precedenti capitoli della saga avevano visto collaborazioni interessanti e brani diventati poi veri tormentoni. Per il primo film “Cinquanta Sfumature di Grigio”, la colonna sonora era stata affidata a Ellie Goulding con il brano “Love Me Like You Do”. Per il secondo capitolo “Cinquanta Sfumature di Nero”, invece, il brano di punta della colonna sonora è stato affidato a Taylor Swift e Zayn Malik per il brano “I Don’t Wanna Live Forever “. Come potevamo aspettarci di meno per il capitolo finale?

L’uscita del film “Cinquanta Sfumature di Rosso” è attesa, come di consueto, nei giorni intorno a San Valentino, e in particolare l’8 febbraio del prossimo anno. Per quanto riguarda il brano che farà da colonna sonora, di Rita Ora e Liam Payne, potrebbe anche uscire qualche mese prima, in modo da pubblicizzare l’attesa del film. Ad ogni modo non conosciamo ancora una data precisa, ma vi terremo aggiornati.