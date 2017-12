Tiziano Ferro mette all’asta i suoi abiti per Save the Children

Tutti gli abiti indossati nell’ultimo dei suoi tour all’asta su internet: questa l’idea di Tiziano Ferro per aiutare i bambini di Save the Children

Con l’hastag #finoallultimobambino, Tiziano Ferro ha lanciato la sua asta su Charity Stars in favore di Save the Children, l’associazione che si occupa dei bambini malnutriti e bisognosi di cure della parte povera di questo mondo. Oggetto dell’asta sono gran parte degli abiti che il cantautore di Latina ha indossato nel suo ultimo tour, e in particolare: la giacca rumba, il completo nero, il jeans, la maglia Melange, la maglia DGFamily, i mocassini blu, la maglia Dream, quattro cinture nere, le sneakers bianche, i mocassini neri e le sneakers blu.

Tutti i capi prima elencati, verranno battuti all’asta e consegnati al miglior offerente, ossia a colui che avrà offerto in assoluto di più di tutti gli altri, a partire dalla cifra iniziale. Ci aspettiamo di sicuro delle cifre esorbitanti, ma per fortuna verranno dirottate per una giusta causa benefica.

Ecco l’annuncio di Tiziano Ferro su Twitter:

Su @CharityStars gli abiti che @TizianoFerro ha indossato durante il suo ultimo tour: le donazioni ricavate potranno salvare la vita di migliaia bambini colpiti dalla malnutrizione #finoallultimobambino https://t.co/5hkhGdrWeo pic.twitter.com/Bvv7zh0diM — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) 18 dicembre 2017

Per poter controllare tutti gli abiti messi all’asta, bisognerà collegarsi al sito Charity Stars, nella pagina dedicata all’artista, fare una o più offerte e, nel caso, rilanciare la cifra. Il tempo stringe, infatti tutti i capi hanno un tempo di scadenza dell’asta: meglio sbrigarsi!