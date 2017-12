Universal Music e Facebook stringono un accordo

Universal diventa la prima major musicale a fornire il proprio catalogo per video e altre esperienze social su Facebook, Instagram e Oculus.

Questa partnership – dice Universal – faciliterà l’interazione tra gli artisti e i fan. L’accordo è destinato a servire come base per una collaborazione strategica che fornirà nuove esperienze musicali online.

Tamara Hrivnak, Head of Music Business Development e Partnerships di Facebook dice:

Mentre Michael Nash, EVP di Digital Strategy, Universal Music Group dichiara:

“Insieme Facebook e Universal stanno creando un nuovo modello dinamico di collaborazione tra case discografiche e le piattaforme social per promuovere gli interessi degli artisti e migliorando nel contempo l’esperienza musicale social dei fan. Questa partnership è un importante primo passo per dimostrare che l’innovazione e l’equo compenso per i musicisti si rafforzano a vicenda. Non vediamo l’ora che Facebook possa contribuire in modo significativo per un ecosistema sano per la musica che andrà a beneficio degli artisti, degli appassionati e di tutti coloro che investono per portare grande musica per il mondo.”