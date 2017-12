Britney Spears la prima donna di questo Capodanno

La vigilia dell’anno nuovo é sempre un po’ deludente… non siete d’accordo? Tutti i luoghi sono troppo affollati, le serate in discoteca e nei bar sono troppo costose per non parlare di tutti quei doverosi drink che assicurano sempre un bell’hangover per il primo dell’anno.

Ad ogni modo, anche se passeremo (come al solito) il primo giorno di gennaio con il mal di testa, almeno saremo sicuri di non sentire nuovamente la terribile esibizione di Mariah Carey.

Il disastro di Mariah Carey

Per quelli che non si ricordano cosa é effettivamente successo durante lo scorso Capodanno ecco un piccolo recap. La star canadese si é esibita il 31 dicembre 2016 in una delle performance più deludenti dell’anno. In ogni caso, ad onor del vero, la colpa non era della nostra amatissima Mariah. Infatti la causa dello spettacolo disastroso é ricaduta sui tecnici dell’evento. Effettivamente, anche durante le prove la cantante non riusciva a sentire la base e dunque non era in grado di esibirsi. I tecnici le avevano assicurato che durante il live tutto sarebbe andato per il meglio ma ciò non é successo.

Durante le diverse interviste, la cantante canadese ha subito attaccato lo staff. Mariah ha dichiarato di ritenere che la colpa dovesse ricadere proprio su di loro.

La star ha affermato di non aver avuto il controllo dello show e, per questo motivo l’esibizione é stata un disastro. Inoltre, la cantante ha ulteriormente attaccato i ballerini che, secondo lei, hanno contribuito a rendere la serata un vera e propria catastrofe.

Britney Spears si esibirà al Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve 2018

Ad ogni modo, quest’anno sarà proprio la famosissima star Britney Spears a farci sognare durante la notte del 31. Saremo in buone mani stavolta? É Ancora presto per dirlo!

In ogni caso, sì l’icona del pop Britney Spears si esibirà in una live performance per l’edizione del Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve del 2018. Anche se l’evento sarà presentato da Ryan Seacrest, non sappiamo con certezza se lo staff dei tecnici sia stato rimpiazzato ma ci auguriamo che (almeno stavolta) tutto vada per il meglio!

Inoltre, questa vigilia sarà la portatrice di una novità esclusiva. Infatti la Spears non si esibirà a New York come tutti gli altri artisti degli anni passati. Effettivamente la star lavorerà dalla sua residency a Las Vegas durante la notte del 31 dicembre.