Biagio Antonacci “Fortuna che ci sei”: in arrivo il nuovo singolo

Arriverà in rotazione radiofonica dal 5 gennaio 2017 il nuovo singolo di Biagio Antonacci “Fortuna che ci sei”, secondo brano estratto dall’album “Dediche e Manie” uscito lo scorso 10 novembre e certificato Disco d’Oro.

Al momento il cantautore è occupato con il Biagio Antonacci Tour 2017-2018 iniziato il 15 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze che ha già registrato sei tappe sold out. Per la prima volta Antonacci raggiungerà anche la Russia il 12 febbraio a San Pietroburgo (BKZ Oktyabrsky) e il 13 febbraio a Mosca (Crocus Hall).

Dal 2 maggio invece partirà il “Dediche e Manie Tour” che toccherà diverse città italiane; da Acireale, a Bari fino ad arrivare poi a Milano e a Roma.

“Fortuna che ci sei” è una dolcissima ballad in perfetto stile Antonacci, una poesia d’amore in musica che si rivolge ad un essere non ben definito che può essere un’amica, un’amante, una madre, che ha avuto poco dalla vita e meriterebbe molto di più.

“Fortuna che ci sei” – testo della canzone

Buona come te

buona come te

Meriti di più

meriti di più

Fortuna che (fortuna che) ci sei

fortuna che (fortuna che) ci sei

Tu non hai avuto mai

il coraggio che mi dai

Quando tutto chiude e tu

sai solo perderti

E tu non hai avuto mai

l’attenzione che mi dai

Tu non hai avuto mai

qualcosa in più

Quante dediche e manie

quante strane compagnie

Tu non hai avuto mai di più, di più, di più, di più, di più…

Meriti di più

meriti di più

Fortuna che (fortuna che) ci sei

fortuna che (fortuna che) ci sei

Tu non hai avuto mai

il potere che mi dai

Tu non hai avuto mai la verità (la verità)

E tu non hai avuto mai

una casa libera

Una camera per tutti i tuoi eroi

E tu non hai avuto mai

troppe regole e non sai

con le regole ti liberi…

Tu non hai avuto mai

il coraggio che mi dai

Tu non hai avuto mai di più, di più, di più, di più

Quante dediche e manie

quante strane compagnie

tu non hai avuto mai di più, di più, di più, di più, di più…

Fortuna che ci sei (tu, tu, tu, tu)

meriti di più

meriti di più (tu, tu, tu, tu)

fortuna che ci sei (tu, tu, tu, tu)

fortuna che…