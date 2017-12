Cagliari – Fiorentina | Prob. Formazioni e dichiarazioni della vigilia di Lopez e Pioli

La Fiorentina di scena alla Sardegna Arena per provare a regalarsi un felice Natale

Anticipo serale della diciottesima giornata di serie A decisamente interessante, quello tra Cagliari e Fiorentina. I sardi giungono a quest’appuntamento con tanta voglia di riscatto dopo l’1-0 beffardo, subito all’ultimo respiro, ad opera della Roma. I rossoblù non vincono in campionato dallo scorso 19 novembre, in occasione del successo in trasferta rimediato alla Dacia Arena di Udine, mentre in casa non conquistano l’intera posta in palio, addirittura, dal 5 novembre, dal 2-1 inflitto all’Hellas Verona. La banda guidata da Diego Lopez staziona, attualmente, al quattordicesimo posto, con diciassette punti all’attivo.

La Viola, invece, proviene da due 0-0 consecutivi contro Napoli e Genoa, mentre l’ultimo successo in A è datato 3 dicembre, in occasione del 3-0, al Franchi, ai danni del Sassuolo. Gli uomini di Pioli sono reduci da cinque risultati utili consecutivi, mentre lontano dalle mura amiche l’ultimo trionfo conseguito risale al 22 ottobre, ossia dallo 0-3 rifilato al Benevento. I gigliati sono noni in classifica, a quota ventitre, e non nascondono velleità d’Europa, evidenziando l’intenzione di proseguire lungo questo trend di risultati positivi.

Nel frattempo, nella giornata di ieri, Diego Lopez ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa, rilasciando le seguenti dichiarazioni della vigilia: “I tre difensori saranno quelli che hanno giocato a Roma. Hanno fatto un’ottima partita e meritano continuità. Senza Cigarini abbiamo altre soluzioni, come cambiare modulo e giocare con il centrocampo a due anziché a tre più un trequartista. Ho già deciso chi giocherà. Sau da quando ha avuto quel problema contro l’Udinese, un giorno sta bene e l’altro no. Domani (oggi ndr) non partirà titolare, non è al 100%. Barella sta bene, si è allenato tutto la settimana con noi e non ha problemi. Faragò è un rientro importante ed è a disposizione della squadra. I portieri si stanno allenando meglio e non penso ci siano problemi. Li ho visti in campo e questa è una cosa positiva. Van der Wiel contro la Roma ha disputato una buona gara, quando ha il pallone fa la differenza. Sta crescendo. Domani (oggi ndr) per far punti dobbiamo puntare alla prestazione, con carattere ed intensità. Dobbiamo essere squadra. La Fiorentina ha qualità, anche se in qualche trasferta non è andata bene”.

Dall’altra sponda, queste le parole pronunciate da Stefano Pioli in vista di una sfida, tutt’altro che agevole, contro i sardi: “Il Cagliari è una squadra viva e aggressiva, c’è bisogno di affrontarli con intensità. Non facciamo goal ormai da due partite nonostante le occasioni create, contro i rossoblù dovremo essere più pungenti. Dobbiamo riportare entusiasmo e se la proprietà fosse qui fisicamente sarebbe importante. Dobbiamo però pensare al campo e alle partite. Dobbiamo essere ambiziosi e cercare di vincere tutte le gare. Contro il Genoa abbiamo trovato una squadra che si difendeva bassa e dovevamo fare più movimento, bisogna che i trequartisti si facciano vedere di più ed entrino nel vivo del gioco, come successo in Coppa Italia contro la Sampdoria. Sono soddisfatto del lavoro dei miei giocatori e anche dell’approccio alla gara. Dobbiamo avere fiducia e convinzione nei propri mezzi. Stiamo ancora crescendo come squadra, siamo sulla strada giusta anche se molti giocatori possono dare di più”.

Spostando l’attenzione sulle probabili formazioni, Lopez si affiderà, certamente, al 3-5-2 con Cragno in porta, Romagna, Andreolli e Pisacane a comporre il terzetto arretrato. Van der Wiel e Padoin agiranno sulle corsie laterali, mentre Ionita, Barella e Joao Pedro occuperanno la mediana. In avanti fiducia al tandem d’attacco formato da Pavoletti e Farias. Pioli farà ricorso, invece, al 4-3-3 con Sportiello tra i pali, Pezzella e Astori coppia centrale di difesa, sugli esterni spazio a Laurini e Biraghi. La metà campo sarà presidiata da Benassi, Veretout e Badelj, mentre in avanti Chiesa e Thereau si muoveranno ai lati della punta centrale Simeone. L’arbitro designato per dirigere il match è il signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi.