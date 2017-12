Chievo Bologna | Prob. Formazioni | dichiarazioni della vigilia di Maran e Donadoni

Il Chievo punta sul ritorno alla vittoria al Bentegodi

La diciottesima giornata di serie A, dal profumo natalizio, apre i battenti oggi pomeriggio alle ore 18 con l’anticipo tra Chievo e Bologna. I clivensi giungono a quest’appuntamento dal ko rimediato, in trasferta, a Crotone per 1-0. L’ultima vittoria dei gialloblù risale allo scorso 25 novembre in occasione del 2-1 casalingo rifilato alla Spal, da lì in avanti due sconfitte ed un pareggio sofferto con la Roma.

La banda di Maran attualmente occupa il tredicesimo posto a quota ventuno e quest’oggi proverà a migliorare tale piazzamento affrontando un Bologna ferito dalla sconfitta, piuttosto prevedibile, subita domenica scorsa, al Dall’Ara, per 0-3 ad opera della Juventus. I felsinei, anch’essi, non ottengono l’intera posta in palio dal 25 novembre, in quel caso la vittima fu la Sampdoria, sconfitta per 3-0, poi un pareggio e due ko consecutivi. I rossoblù non vincono in trasferta dal 30 settembre scorso, era la settima giornata e la banda di Donadoni si impose per 0-1 al Ferraris contro il Genoa. Attualmente gli emiliani sono dodicesimi con ventuno punti all’attivo, annoverando il medesimo score dei veneti. Numeri che pregustano una sfida che si preannuncia alquanto equilibrata.

Nel frattempo, nella giornata di ieri, i due tecnici, Maran e Donadoni non si sono sottratti alle domande dei giornalisti. Durante la consueta conferenza stampa della vigilia, queste le dichiarazioni principali rilasciate dall’allenatore dei gialloblù: “Voltiamo pagina e ripartiamo come abbiamo fatto l’ultima volta in casa. Il Bologna ha tante soluzioni offensive. Sa essere una squadra pericolosa perché ha giocatori di qualità. Contro gli emiliani mancheranno Castro e Meggiorini. Bisogna far punti per arrivare a quota quaranta il più velocemente possibile”.

Dal quartier generale di Casteldebole, queste le parole pronunciate da Roberto Donadoni a ventiquattro ore, circa, da una gara che si preannuncia piuttosto insidiosa: “Non lo vedo uno scontro salvezza. Preferisco guardare avanti, pensare che facendo tre punti la nostra classifica diventerebbe interessante. Dovremo stare attenti perché loro sono una squadra consapevole e strutturata che fa della verticalità il suo punto di forza e su questo cercheremo di non essere ingenui. Mirante gioca, come ho detto dopo la partita con la Juventus, non ci sono problemi. Sugli altri ruoli ho ancora un paio di dubbi. Palacio ha ancora qualche problema mentre Falletti sta bene ma è difficile possa essere titolare. Di Francesco? Sta facendo grandi progressi e a breve potrà giocare”.

Spostando il focus sulle probabili formazioni, Maran si affiderà al collaudato 4-3-1-2 con Sorrentino in porta, Cacciatore e Gobbi esterni di difesa, mentre centralmente opereranno Gamberini e Tomovic. A centrocampo spazio a Bastien, Radovanovic ed Hetemaj, sulla trequarti Birsa sarà chiamato ad innescare la coppia d’attacco composta da Pellissier ed Inglese, con quest’ultimo verso l’addio anticipato con il Chievo, al fine di approdare al Napoli, con Milik destinato a percorrere il tragitto inverso. Roberto Donadoni, invece, confermerà il 4-3-3 affidandosi a Mirante tra i pali, Helander e Gonzalez coppia centrale di difesa, mentre lungo gli esterni fiducia a Torosidis e Masina. A metà campo agiranno Poli, Pulgar e Donsah, mentre in avanti Verdi e Krejci si muoveranno ai lati della punta centrale Destro. L’arbitro designato per dirigere il match è il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.