Cinema: gli eventi e i film da ricordare nel 2017

2017: un anno di cinema

Rivivi gli eventi che hanno segnato in positivo e negativo il 2017… almeno per quanto riguarda il mono del cinema.

Jerry Lewis

Quest’anno verrà ricordato anche per la morte di Jerry Lewis. Con Dean Martin, il compianto attore ha formato una delle coppie dell’intrattenimento più riuscite dopo la seconda guerra mondiale. Il comico ha poi avuto un’ottima carriera anche da solista.

Roger Moore

L’attore britannico ha assunto il ruolo di 007 dal 1972. È stato l’attore più longevo della saga. Era ugualmente conosciuto come Simon Templar nella serie TV The Saint e come Lord Brett Sinclair in The Persuaders. Moore è morto il 23 maggio 2017 a 89 anni.

Jeanne Moreau

Jeanne Moreau, che aveva 89 anni durante la sua morte a maggio, era probabilmente una delle attrici più iconiche della Francia. In una carriera durata sessant’anni, ha lavorato in più di 70 film.

George A Romero

Romero era il padre dei film horror e più precisamente dei film in cui i protagonisti si trasformavano in zombie. È stato uno dei più influenti pionieri del genere horror. Il regista canadese aveva 77 anni quando morì dopo una battaglia contro il cancro ai polmoni.

Martin Landau

Charlie Chaplin ha ispirato l’attore americano Martin Landau. Ha fatto la sua prima apparizione cinematografica in “North by Northwest” di Alfred Hitchcock” e ha ricevuto numerosi premi per la sua recitazione. Aveva 89 anni quando morì il 15 luglio 2017.

Jean Rochefort

Jean Rochefort è stato uno degli attori più noti in Francia, essendo apparso in oltre 160 film. Aveva 87 anni durante la sua morte avvenuta il 9 ottobre 2017 a Parigi.

Michael Ballhaus

Il cineasta tedesco Michael Ballhaus, che è morto all’età di 81 anni ad agosto, ha iniziato la sua carriera negli anni ’70 lavorando per il regista tedesco Rainer Werner Fassbinder prima di andare a Hollywood. Ha lavorato con Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Robert Redford e Wolfgang Petersen.

Bud Spencer

Ovviamente il più noto a noi tutti. Il mondo intero conosceva l’attore italiano Carlo Pedersoli nei panni di Bud Spencer. È noto al pubblico per i ruoli nelle commedie di stampo action in cui faceva coppia con il suo storico partner cinematografico Terence Hill.

Harvey Weinstein

Lo scandalo Harvey Weinstein ha dominato le notizie del cinema di tutto il mondo durante lo scorso autunno. La carriera del magnate cinematografico più potente di Hollywood è stata distrutta dopo che il The Times e il The New Yorker hanno pubblicato rapporti feroci accusandolo di intimidire e molestare sessualmente le donne per decenni.

Kevin Spacey

La carriera di Kevin Spacey è crollata come un castello di carte dopo che numerosi uomini hanno affermato che Spacey li aveva molestati sessualmente o aggrediti. Alcuni di loro erano addirittura minorenni. Spacey è stato rimosso dal cast dell’ultima stagione di House of Cards. Ridley Scott ha ritagliato tutte le scene con Spacey che interpreta l’industriale J Paul Getty nel film biografico “Tutti i soldi del mondo”, sostituendolo con Christopher Plummer.

La bella e la bestia

La bella e la bestia è stato realizzato con un budget di 160 milioni di dollari, ma ha incassato oltre 1,2 miliardi di dollari in tutto il mondo, diventando il film musical action più ricco di sempre. È il decimo film con il maggior incasso di tutti i tempi.

Cattivissimo me 3

C’è stato un enorme successo critico e commerciale per il film d’animazione Cattivissimo Me 3. Il suo budget di 80 milioni di dollari è stato ampiamente compensato dai 1,032 miliardi di dollari incassati al botteghino.

Logan

I film con i supereroi ormai vanno alla grande al cinema e Hugh Jackman ha provato a dire la sua nel film Logan come Wolverine. Il film è indubbiamente il migliore della saga. Costato 100 milioni di dollari, ha recuperato sei volte il suo budget al botteghino.

IT

Ha dimostrato che il genere horror è più sano che mai. Il film costato 35 milioni di dollari ha stabilito numerosi record al botteghino e ha incassato 694 milioni di dollari in tutto il mondo.

Dunkirk

Il dramma ambientato nella seconda guerra mondiale di Christopher Nolan, Dunkirk, realizzato con 100 milioni di dollari, è diventato il film sulla seconda guerra mondiale più imponente di tutti i tempi, incassando 525 milioni di dollari in tutto il mondo.

Valerian e la città dei mille pianeti

Valerian e la città dei mille pianeti è un film di Luc Besson costato quasi 200 milioni di dollari. Ma finora il film francese di fantascienza in 3D ha incassato solo 225,2 milioni di dollari. Forse il più grande bluff cinematografico del 2017? Almeno al botteghino si, perché il film di per sé non è poi così negativo.

Wonder Woman

Il potere delle ragazze è sempre più apprezzato dai frequentatori dei cinema. Con Gal Gadot nei panni della principessa delle Amazzoni, Wonder Woman è stato il miglior film di supereroi dell’anno incassando 821 milioni di dollari in tutto il mondo.