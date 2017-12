Gli 8 videoclip natalizi più popolari sul web

Ecco un articolo ricco di spirito natalizio! YouTube ha ufficialmente stilato una lista dei videoclip in tema natalizio più popolari del web. Ecco dunque gli 8 music video più gettonati che si possono trovare su internet.

1. “Mistletoe” Justin Bieber

Diretto da Roman White, “Mistletoe” é il videoclip natalizio più guardato del web! Questa é stata la seconda volta che White che il cantante canadese Justin Bieber hanno lavorato insieme. Effettivamente il primo progetto dei due é stato proprio “One Less Lonely Girl” (2009).

Il video in questione é stato girato a Franklin, Tennessee ( lo stesso luogo in cui é stato girato il filmato della canzone uscita nel 2009).

2. “All I Want for Christmas Is You” Mariah Carey

Ecco un pezzo storico che ogni natale viene riproposto in ogni luogo pubblico! Per quanto riguarda le riprese per la canzone, bissona sapere che per “All I Want for Christmas Is You” sono stati girati ben 3 video. Il filmato musicale in questione é la versione originale del progetto. Il montaggio fa sembrare il progetto come un insieme di riprese casalinghe. Il video inizia riprendendo Mariah Carey intenta ha sistemare le palline di Natale sull’albero. Successivamente, la scena si sposta all’esterno mostrando la cantante circondata da della bianca neve fioccante.

3. “Last Christmas” Wham!

Chi di voi non ha mai ascoltato la canzone dei Wham! per ore ed ore durante il periodo natalizio?

Il video della canzone si posiziona al terzo posto nella classifica stilata da YouTube. Per quanto riguarda le riprese, il video mostra i membri del gruppo George Michael e Andrew Ridgeley

intenti ad accompagnare le proprie ragazze ad uno ski resort. Le scene sono state girate in Svizzera. Inoltre il progetto voleva condividere un messaggio ben preciso. Infatti la canzone sarebbe indirizzata proprio all’ex ragazza di George Michael.

4. “All I Want for Christmas Is You” Justin Bieber and Mariah Carey

Contrariamente alla versione originale, il video con Justin Bieber e Mariah Carey é di una notevole qualità… niente più riprese casalinghe! Il video della nuova versione della cantante canadese é stato ambientato in un centro commerciale pieno di pacchetti sgargianti e tanti altri accattivanti articoli. Durante le varie scene, si possono notare chiaramente svariati loghi di diverso tipo. Dunque, sappiamo tutti da chi sono state finanziate le riprese! Alquanto ovvio non vi pare? In ogni caso, nonostante il video sia stato fatto principalmente per scopi commerciali, bisogna dire che il progetto non é niente male!

5. “Little Drummer Boy” Pentatonix

Il gruppo a cappella chiamato Pentatonix si aggiudica il quinto posto con il video della canzone “Little Drummer Boy”. Il quintetto ha pubblicato il video della cover nel 2013. Effettivamente, le scene non sono esattamente in stile natalizio. Ad ogni modo non si può dire che il video non sia magnifico.

​6. “Santa Tell Me,” Ariana Grande

Si sa, ormai Ariana Grande é amata e venerata dal pubblico. La sua pony tale é invidiata da tutte le ragazze della terra! Ad ogni modo, la dolce Ariana ha un nuovo ulteriore pretesto per essere una delle star più adorate della scena. Infatti, il 12 dicembre 2014 l’artista ha pubblicato il video natalizio dell’ormai iconica canzone “Santa Tell Me”. La Grande é stata ripresa in calde e accoglienti scene che raffigurano la star e i suoi amici intenti in balli e risate, il tutto infiocchettato con numerosissimi regali.

7. “Carol of the Bells” Pentatonix

Eccoci di nuovo con i nostri amatissimi Pentatonix! il gruppo a cappella più amato del web colpisce ancora con il video della canzone di “Carol of the Bells”. Ancora una volta, il video é stato ambientato in una location poco natalizia. Infatti le riprese hanno avuto luogo nel bel mezzo della natura! Il video é stato pubblicato nel novembre del 2012 sul canale ufficiale del gruppo su YouTube e, ad oggi, il filmato ha più di 109 milioni di visualizzazioni! Complimenti ragazzi! Non smettete mai di sorprenderci!

8. “Merry Christmas Everyone” Shakin’ Stevens

Ecco un altro classico del Natale. “Merry Christmas Everyone” di Shakin’ Stevens é un must di questo periodo! Il video mostra una giovane ragazza chiamata Samantha. La piccola sta viaggiando in aereo per andare in un luogo chiamato Santaworld. In questo posto magico, la ragazza incontra Shakin’ Stevens. Il cantante é su una slitta trainata da un cavallo con una donna vestita da elfo. Che magica atmosfera!