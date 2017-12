“Il tempo intorno” di Riki: Video e Testo della colonna sonora di “Leo Da Vinci”

Un nuovo traguardo per Riki che con la canzone “Il tempo intorno” arriva al cinema come colonna sonora. Guarda il video del brano e leggi il testo

È stato pubblicato oggi il video del brano “Il tempo intorno” di Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, un brano che è stato scelto come colonna sonora del film animato “Leo Da Vinci, Missione Monna Lisa”. Il film sarà nelle sale a partire dal giorno 11 gennaio 2018.

Ad annunciare la notizia è stato lo stesso Riki, che ha anche specificato di essere un grande amante dell’epoca rinascimentale e degli artisti che hanno operato in quel periodo storico e artistico. Tra questi, infatti, c’è anche Leonardo Da Vinci, una personalità che, più che semplice artista, bisogna definire genio, inventore e molto altro.

Il video ufficiale di “Il tempo intorno”

Il video che vi abbiamo messo in cima all’articolo è stato pubblicato soltanto poche ore fa, e mostra Riki in sala di registrazione, mentre canta “Il tempo intorno”.

Alternate alle scene del cantante, ci sono anche diverse immagini del film di animazione, che promette di sicuro un sacco di emozioni e temi importanti come l’amicizia e l’amore.

A parte Riki, anche un altro cantante sta entrando con una propria canzone nel mondo del cinema, si tratta di Michele Bravi con la colonna sonora del film Disney Pixar “Coco”.

Il tempo intorno – testo della canzone di Riki

Forse piove ma tanto fa niente

Il cielo sembra che mi faccia i fari

Atmosfera di calma apparente

Che non sento da quanto mi ami

Ogni cosa riporta a un tuo gesto

Che mi porta da te e poi rimane

Non importa per nulla il contesto

Con te sto quando tutto scompare

Niente resta uguale

La città scompare via

Ogni cosa sembra che non ci sia

Non si può sbagliare

Tra la gente per la via

Occhi intensi e pieni di magia

E quando ti avvicini

E basta un solo sguardo

Sconvolgi tutto quello che c’è

E quando ti ho vicino

E fermi il tempo intorno

Sconvolgi quello che sei

Tu non solo mi rendi migliore

Ma migliori anche ciò che c’è intorno

è come quando sei in viaggio per ore

E la meta ti appare lì in fondo

Niente resta uguale

La città scompare via

Ogni cosa sembra che non ci sia

Non si può sbagliare

Tra la gente per la via

Occhi intensi e pieni di magia

E quando ti avvicini

E basta un solo sguardo

Sconvolgi tutto quello che c’è

E quando ti ho vicino

E fermi il tempo intorno

Sconvolgi quello che sei

Dal profumo del parquet al tramonto che si spegne

Dallo smog e dagli impegni alla sveglia delle sette

Non c’è niente che mi pesa

non c’è niente che mi manca

E la coda in tangenziale adesso non mi stanca

Tu affacciata alla finestra mi distrai con un sorriso

Tutto trema e poi ti tace

è il silenzio nel casino

Divaghiamo ci guardiamo

Ridiamo e ci fermiamo

E le tue dita sulla bocca poi mi bloccano un ti amo

Ma quando ti avvicini

E basta un solo sguardo

Sconvolgi tutto quello che c’è

E quando ti ho vicino

E fermi il tempo intorno

Sconvolgi quello che sei