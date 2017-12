Ascolta il nuovo singolo dei Lo Stato Sociale: “Socialismo tropicale”

Venerdì 22 dicembre Lo Stato Sociale hanno pubblicato il loro nuovo singolo “Socialismo tropicale”.

La canzone arriva a circa nove mesi di distanza dal loro ultimo album “Amore, lavoro e altri miti da sfatare”, il terzo della loro carriera, pubblicato a marzo 2017.

In “Socialismo tropicale” la band bolognese affronta un argomento molto serio: è un ricordo delle vittime della tragedia di Portopalo, accaduta nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 1996, in cui sono morte in mare 283 persone nel tentativo di arrivare in Italia.

balla e difendi quello che seiballa e difendi quello che saraiballa e difendi quello che non c’è.http://spoti.fi/2zfOaaN Pubblicato da Lo Stato Sociale su Venerdì 22 dicembre 2017

“Socialismo tropicale” anticipa di qualche mese l’arrivo del nuovo progetto discografico de Lo Stato Sociale.