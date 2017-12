Cagliari Fiorentina: 0 – 1 | Migliore e Peggiore | Cronaca | Dichiarazioni Allenatori

La Fiorentina mostra superiorità, superando il Cagliari per 0-1

Nell’anticipo serale valevole per la diciottesima giornata di serie A, la Fiorentina espunga la Sardegna Arena rifilando uno 0-1 ai sardi, grazie ad una rete, quasi allo scadere, di Babacar. Successo più che meritato per la Viola (ieri in maglia verde) che ha evidenziato superiorità, maggior determinazione ed una migliore organizzazione di gioco rispetto ad un Cagliari, che soprattutto nel primo tempo, non ha fatto nulla per impensierire la retroguardia avversaria. La banda di Pioli ha sfiorato più volte la rete, per merito delle tante frecce presenti nel proprio arco, mentre i rossoblù hanno prestato il fianco alle manovre offensive degli ospiti, evidenziando minor tenacia e grinta.

A seguito di questa preziosa vittoria, la Fiorentina vola momentaneamente al settimo posto con ventisei punti all’attivo, iniziando ad intravedere un piazzamento per la prossima Europa. Per Chiesa e compagni è un ritorno al successo, dopo due pareggi a reti bianche consecutivi, portando a sei la striscia di risultati utili consecutivi. Per i gigliati è il terzo trionfo lontano dal Franchi, così come per la difesa, si tratti del quarto clean sheet di fila.

Il Cagliari, invece, cade per la seconda volta consecutivamente nelle ultime due giornate disputate e sempre con il punteggio di 1-0. I sardi proseguono nella loro emorragia di vittorie, considerando che l’ultimo successo risalga allo scorso 19 novembre, in occasione del colpo esterno alla Dacia Arena, poi due pareggi e ben tre sconfitte per la banda di Lopez, ora ferma a quota diciassette, provvisoriamente a tre punti di distanza dal terzultimo posto.

La gara mostra immediatamente il lato famelico della Fiorentina che va ad un passo dal vantaggio con Simeone, autore di un colpo di testa intercettato in tuffo da Cragno. A seguire inizia lo show personale di Chiesa, protagonista di almeno tre conclusioni che per un soffio non si tramutano in goal. Nella ripresa sono di nuovo gli ospiti a farsi pericolosi con un colpo di testa di Badelj, a centro area, che si spegne di poco sul fondo, mentre al 70’ Pioli decide di effettuare una sostituzione che si rivelerà decisiva togliendo dal rettangolo verde Thereau per inserire Babacar. Ed è proprio l’attaccante senegalese a spezzare l’equilibrio, all’82’, abile nello spedire in rete, di prima intenzione, un assist da fuori area di Chiesa, su cui Simeone, precedentemente, non riesce ad intervenire. Rete numero quattro in campionato per Babacar e Fiorentina meritatamente in vantaggio. Al 90’ occorre segnalare l’espulsione inflitta ai danni di Joao Pedro, autore di un pestone, a gioco fermo, nei confronti di Chiesa. L’arbitro Di Bello su segnalazione dell’assistente VAR, corre a rivedere le immagini sul monitor, per poi decidere di estrarre il cartellino rosso nei riguardi del calciatore brasiliano.

Dopo ben nove minuti di recupero complessivi, termina la sfida della Sardegna Arena che premia la miglior qualità di gioco espressa dalla Viola. E’ il trionfo di Pioli, sagace nel cambiare abito tattico alla squadra, affidandosi ad un 3-5-2 in cui i meccanismi difensivi sono apparsi alquanto perfetti, con Vitor Hugo in splendida forma, mentre Lopez non è riuscito a dare la scossa ai suoi uomini né tantomeno a trovare il perno giusto al fine di dettare la manovra. Nel ruolo di playmaker nel centrocampo a cinque dei rossoblù, è stata deludente la performance di Cossu, sostituito al termine del primo tempo, così come non sono riusciti ad incidere il neo entrato Farias oppure Barella, quest’ultimo spostatosi in cabina di regia.

Intercettato dai giornalisti, Diego Lopez non cerca alibi, riconoscendo a pieno i meriti dei rivali: “Sconfitta meritata, questo ha detto il campo. La Fiorentina è stata brava, hanno giocato a specchio, hanno fatto meglio e mi dispiace per la nostra squadra. Abbiamo sbagliato troppo e con queste squadre quando sbagli paghi. Ho parlato con il presidente ma quello rimane tra noi. Abbiamo giocato contro un’ottima squadra e abbiamo sbagliato troppo. Joao Pedro? Non mi sembra nemmeno una cosa fuori dal mondo ma non doveva farlo. Abbiamo regalato troppi palloni alla Fiorentina, gli abbiamo regalato almeno tre palle goal in uscita”.

Stefano Pioli, invece, gongola, regalandosi un Natale sereno e con tre punti importanti sotto l’albero: “Ho visto la mia squadra vogliosa di vincere. E’ vero che potevamo segnare prima, ma le partite durano 90 minuti. Abbiamo meritato di vincere. Milenkovic non sapeva nemmeno di dover giocare, ma è andato benissimo. Così come Hugo. Siamo in un momento positivo e questa vittoria in trasferta non può che far bene al morale della squadra, anche in vista delle prossime partite. Bravi i miei ad aver giocato bene contro una squadra viva che in casa con Lopez aveva perso solo contro l’Inter e che contro la Roma ha perso solo all’ultima azione della partita”.

Migliore del match- Chiesa: Un furetto imprendibile. Si rende protagonista di svariate occasioni da rete, oltre a servire l’assist decisivo per Babacar. Inarrestabile.

Peggiore del match- Cossu: Catapultato nel ruolo di playmaker non incide. Nel primo tempo viene travolto dalla spinta d’urto della Viola, non lasciando tracce nel momento della sostituzione. Polverizzato.