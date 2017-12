Chievo Bologna: 2 – 3 | Cronaca | Peggiore e Migliore | Commenti Allenatori

Bologna ruggente espugna il Bentegodi per 2-3

Gara ricca di emozioni ed inaspettati colpi di scena, quella disputata al Bentegodi, tra Chievo e Bologna, anticipo delle ore 18 valevole per la diciottesima giornata di serie A. I felsinei escono trionfanti dalla trasferta in terra veneta, vincendo per 2-3, all’ultimo respiro, grazie ad una rete di Destro su errore in fase difensiva di Cacciatore. A seguito di questo successo, i rossoblù salgono a quota ventiquattro in classifica, occupando il decimo posto. Per i felsinei è un ritorno alla vittoria dopo due ko di fila. La banda di Donadoni non conquistava l’intera posta in palio dal 3-0 rifilato alla Sampdoria lo scorso 25 novembre, mentre addirittura in trasferta non sorridevano dalla settima giornata, ovvero dal colpo esterno di Marassi con il Genoa.

Il Chievo, invece, prosegue nel suo momento non particolarmente brillante. I gialloblù, seppure sul gong, incappano nella terza sconfitta stagionale tra le mura amiche. I veneti non vincono in campionato dal 25 novembre, ossia dal 2-1 inflitto alla Spal, da lì in avanti tre sconfitte ed un solo pareggio, trend che inchioda la banda di Maran al tredicesimo posto con ventuno punti all’attivo.

Riavvolgendo il nastro della gara, la prima emozione giunge al 4’ quando dagli sviluppi di un corner battuto da Verdi è Destro a svettare di testa, sul primo palo, indirizzando la sfera alle spalle di Sorrentino. Dopo la rete siglata sono ancora gli ospiti a creare i maggiori pericoli ma al 32’ i padroni di casa ristabiliscono la parità: cross dalla bandierina di Birsa ed è Inglese, in questo caso, a svettare in area, spendendo la palla al di là della linea di porta. Per l’attaccante gialloblù, in procinto di trasferirsi al Napoli, è il settimo centro in questo campionato.

Nella ripresa la sfida si riaccende al 50’ quando Masina estrae dal cilindro una conclusione da fuori area, respinta un goffamente, con i piedi, da Sorrentino, ma Verdi è tempestivo nell’insaccare in rete con freddezza. Per il numero nove rossoblù si tratta del sesto centro in questo torneo. Il Chievo reagisce e lo fa con Inglese il cui colpo di testa viene respinto provvidenzialmente da Mirante. All’ 81’ gli ospiti restano in inferiorità numerica a causa dell’intervento falloso, ritenuto da rosso per l’arbitro Manganiello, di Poli nei confronti di Hetemaj. Con gli emiliani in dieci, il Chievo acciuffa il pareggio all’ 85’ con Cacciatore, abile nell’intercettare la sfera, per poi entrare in area e sfoderare una conclusione imparabile sul palo più lontano, su cui l’estremo difensore avversario non riesce ad intervenire. Per il terzino sinistro dei veneti è il secondo goal in questo campionato, festeggiato con un balletto dai ritmi psichedelici. Quando tutto lasci presagire che il pareggio sia il risultato che verrà fuori da quest’anticipo alquanto divertente, ecco che al 90’ proprio Cacciatore commette un harakiri in fase difensiva, scivolando clamorosamente, regalando palla a Destro che a tu per tu con Sorrentino non sbaglia. Doppietta per l’attaccante marchigiano che sale a quota quattro nella speciale classifica cannonieri. L’ultima emozione del match è a favore del Chievo con Cacciatore che spedisce la palla in rete dopo che Tomovic abbia colpito la traversa, ma l’arbitro Manganiello arresta il gioco ravvisando la posizione di offside da parte del numero ventinove gialloblù. Termina così un Chievo-Bologna esaltante che regala un Natale gioioso agli emiliani, mentre per i veneti sarà tempo di effettuare profonde riflessioni e soprattutto di invertire una tendenza non particolarmente soddisfacente.

Ai microfoni dei giornalisti, queste le dichiarazioni principali rilasciate da Roberto Donadoni, a margine di un successo che galvanizza la sua squadra: “Queste sono gare che devi saper chiudere, quando ti capitano delle opportunità importanti. Contro una squadra fisica e tosta qualcosa può sempre saltar fuori, qualche piccola incertezza la puoi concedere. I tre punti sono importanti, ma abbiamo palesato poca convinzione in determinate occasioni. Queste gare si possono portare a casa con più facilità. Dobbiamo creare qualcosa dentro noi stessi, servono consapevolezza e convinzione. Se non lo capiscono con le buone, lo farò capire con le cattive. Destro al di là dei due goal che sono una manna per lui e per la squadra, mi è piaciuto l’impatto, la convinzione. E’ stato determinante. E questo deve essere la normalità per lui. Sono felice per lui, ma non deve rimanere una chicca isolata”.

Rolando Maran, invece, giudica così la performance della sua squadra, la quale inciampa in una sconfitta decisamente bruciante: “I ragazzi sono stati bravi a reagire quando siamo andati sotto e meritavamo almeno il pareggio. Abbiamo concesso troppo al Bologna, l’ultimo goal è la fotografia del nostro momento: non ce ne va bene una. Rispetto a Crotone c’è stata una reazione, la prestazione l’abbiamo fornita. Peccato, non sarà un Natale sereno, ma dobbiamo pensare subito alla prossima sfida contro il Benevento. Dobbiamo tornare a fare punti”.

Migliore del match- Destro: L’attaccante rossoblù sigla una doppietta che stende il Chievo. Per lui è il settimo goal complessivo realizzato ai danni dei gialloblù, sua vittima preferita. Carnefice.

Peggiore del match- Cacciatore: Con il suo errore cancella il momentaneo goal del pareggio e consegna al Bologna i tre punti. Pasticcione.