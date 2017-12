La performance di Rihanna al Top Dawg Entertainment holiday party

La collaborazione della cantante con N.E.R.D. é stata pubblicata durante quest’anno. Ad ogni modo l’artista non si era mai esibita in una performance della canzone prima di questa settimana.

Dunque, pochi giorni fa, la star caraibica si é cimentata in un’esibizione live della canzone ‘Lemon’ per la prima volta.

La star ha fatto un’apparizione sulla versione registrata della base. Il singolo in questione é stato il primo brano dell nuovo album di N.E.R.D ad essere stato pubblicato.

L’esibizione di Rihanna

Giovedì 21 dicembre, Rihanna si é presentata a Top Dawg Entertainment holiday party nella città di Los Angeles dove ha cantato diversi brani. ‘Lemon’ é stato uno di questi (finalmente!). Inoltre, la cantante si é esibita anche con la collaborazione con DJ Khaled intitolata ‘Wild Thoughts’. Per concludere, Rihanna ha cantato l’ulteriore collaborazione con Kendrick Lamar intitolata ‘LOYALTY’. Anche la performance di questo brano é avvenuta per la prima volta proprio in onore del Top Dawg Entertainment holiday party. Insomma, Rihanna é stata un vero e proprio vento di novità durante la serata.

Ecco i video delle tre performance di Rihanna:

https://www.instagram.com/p/Bc_LgFOl0yr/

https://www.instagram.com/p/Bc_MCrphL6I/

https://www.instagram.com/p/Bc_Lmd0lmkG/

Le opinioni di Joy Division e Peter Hook

Recentemente, I’ex bassista Joy Division e Peter Hook hanno elogiato la mitica Rihanna e la cantante country Taylor Swift. Hook ha dichiarato di ammirare entrambe le talentose cantanti per ragioni diverse. Sotto un certo aspetto, Rihanna si ispira molto dalla musica dance. Hook ha continuato dicendo che senza il 1986/87 Rihanna (per come la conosciamo noi) non sarebbe mai esistita. Hook ammira l’atteggiamento della cantante e sostiene che Rihanna abbia anche più potenziale di Madonna.

Successivamente, i due bassisti hanno parlato di Taylor Swift. I musicisti hanno espresso i vari motivi che fanno di Taylor Swift una grande artista e una grande donna. Effettivamente, la country star ha protestato contro gli abusi sessuali e, in un secondo episodio, si é scagliata contro Spotify. Infatti, il servizio di online music streaming spesso sottopaga gli artisti che utilizzano questo mezzo per condividere la musica. Taylor é stata una tra i pochi artisti a ribellarsi alle ingiustizie del servizio online. Complimenti Taylor!