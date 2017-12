2017: Regali beauty dell’ultimo minuto

Eccoci qui, di nuovo agli sgoccioli di un’ennesima festività,ma non una qualunque. Diciamolo, Natale è sempre la festa per eccellenza e tutti quanti ci teniamo a far bella figura nel momento dello scambio dei regali.

Eccoli, i tanto temuti regali ogni anno ci fanno impazzire, c’è chi non ha idee e chi non ha tempo. In questo articolo vi lascerò 5 opzioni per 3 fasce di prezzo adatte a tutti.

La prima fascia di prezzo comprende quei prodotti che vanno dai 10 – 20 euro.

Regali Beauty – Fascia di prezzo dai 10 ai 20 euro:

Maschere di bellezza,ne esistono di ogni marca e tipologia in commercio ma le mie preferite sono quelle di Sephora, potete scegliere tra molte profumazioni e componenti ed utilizzi e partono da un prezzo di 3,90 euro.

Altro brand molto in voga per le maschere viso è la Skin 79 con le sue maschere con musetti di animale o maschere aborigene, 4,50 euro.

Ultimo marchio abbiamo le Tony Moly a 6,90 euro.

Cofanetti Rossetti di Maybelline abbiamo due tipologie di colore, un nude e un rosso. entrambi contengono due rossetti opachi dello stesso sottotono con tonalità diverse a 9,90 euro.



Cofanetto completo, Pupa quest’anno ha prodotto dei simpatici gufetti per accompagnarci durante le feste natalizie,le prime 3 versioni fanno al caso nostro. Non fatevi ingannare dal colore esterno del vostro gufetto, all’interno le colorazioni dei prodotti sono le stesse cambia sono l’ esterno. Owl 1) 11,90 euro, Owl 2) 15,90 euro Owl 3) 19,90 euro.

I Rossetti Essence ci stupiscono ogni anno con colori e finish diversi e anche se ad un prezzo piccolo piccolo, 2,90 euro, sono ottimi.

Le Caramelle Sephora che quest’anno hanno spopolato, un’idea carina per regalare più di un prodotto di ottimi brand che solitamente fanno parte di una fascia di prezzo media,17,90 a 20 euro circa.

Regali Beauty – Fascia di prezzo da 25 a 35 euro:

Come prima proposta per questa fascia di prezzo torniamo ai nostri gufetti di Pupa con L’Owl 4 a 25,90 euro.

Altro ottimo prodotto sono le Palette Zoeva a 22 euro che possiamo trovare da Sephora.

Kvd set di 3 matite labbra a 35 euro.

Altro prodotto per le labbra è il Lip set di Huda beauty a 29,90 euro disponibile in 3 colori.

Sempre di Huda Beauty abbiamo le Essential Palette in diverse colorazioni sempre a 29,90 euro.

Regali Beauty – Fascia di prezzo dai 35 euro:

Come terza ed ultima fascia di prezzo che va dai 35 euro in su,nella quale è possibile prendere il classico profumo come regalo vi consiglio un kit molto bello di Marc Jacobs da 45 euro.

Il bellissimo cofanetto di Rochet e Gallet che potete trovare in farmacia con la profumazione che più vi piace a circa 50 euro che comprende la fragranza,bagno doccia e crema corpo.

La bellissima Mac Holidays collection, il mio pezzo preferito è il set di 12 mini rossetti a 90 euro.

Kvd non ci delude mai con le sue palette e con la nuova Saint e Sinner palette, circa 60 euro, è andata veramente oltre ogni aspettativa.

Ultima, ma non meno importante la Desert Dusk di Huda Beauty a 64,90 euro.

Ragazzi spero che la mia carrellata di prodotti vi sia stata utile, fatemi sapere come sono andate le vostre spese pazze!

Buon Natale a tutti!