Napoli Sampdoria: 3 – 2 | Record di Hamsik | Cronaca | Migliore e Peggiore

Il Napoli vince ed Hamsik diventa re dei bomber in azzurro

Natale con i fiocchi in casa Napoli. I partenopei superano per 3-2 una coriacea Sampdoria, consolidando, così, il primato in classifica. La banda di Sarri sale a quota quarantacinque in classifica e venerdì prossimo, in caso di vittoria all’Ezio Scida di Crotone, potrebbe laurearsi campione d’inverno senza attendere l’esito della gara tra Verona e Juventus.Gli azzurri tornano a conquistare l’intera posta in palio al San Paolo dopo due turni d’astinenza, e soprattutto con la rete messa a segno da Marek Hamsik, con lo slovacco che sale a centosedici reti con la maglia del Napoli, diventando il calciatore più prolifico nella storia del club partenopeo. Sabato di giubilo, quindi, per i supporters azzurri, i quali hanno ammirato una prestazione di carattere da parte dei propri beniamini, in grado di blindare il successo anche in inferiorità numerica.

La Sampdoria, invece, esce a testa alta dall’impianto di Fuorigrotta. I doriani perdono con onore, consapevoli di aver messo in difficoltà Mertens e compagni soprattutto nella prima frazione di gara, tanto equilibrata quanto divertente. Per i blucerchiati, però, il momento non è dei più brillanti: la banda guidata da Giampaolo è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, con la vittoria che latita dallo scorso 19 novembre, in occasione del 3-2 rifilato ai danni della Juventus. La Doria resta, così, inchiodata al sesto gradino in classifica, con ventisette punti all’attivo, a pari merito con l’Atalanta, anche se i blucerchiati hanno ancora una gara da disputare, ovvero quella contro la Roma, il prossimo 24 gennaio.

Riavvolgendo il nastro del match, gli ospiti sbloccano la situazione al 2’ minuto con Ramirez, impeccabile nel centrare il bersaglio su calcio di punizione da posizione siderale. Per il trequartista uruguaiano è il secondo centro in campionato. La reazione del Napoli non tarda ad arrivare, così che al 16’ è Allan a rimettere tutto in equilibrio: tiro di Callejon, dall’interno dell’area, intercettato da Viviano, il quale però non può nulla dinnanzi al tap-in ravvicinato del centrocampista brasiliano, alla sua terza rete in questo torneo. I blucerchiati pur rischiando qualcosa in fase difensiva, non demordono e al 27’ conquistano un penalty: Ramirez sfugge via ad Albiol per poi essere atterrato fallosamente, in area, da Hysaj. L’arbitro Massa non ha dubbi e concede il rigore a favore della Samp. Dagli undici metri si presenta l’ex Quagliarella che sfodera una conclusione forte e centrale su cui Reina non riesce ad intervenire. L’attaccante natio di Castellammare di Stabia, che non esulta per rispetto dei suoi trascorsi in azzurro, sale a quota dieci nella speciale classifica marcatori.

Gli azzurri subiscono il colpo ma non crollano, anzi, al 33’ acciuffano nuovamente il pari: Mertens serve di prima intenzione Insigne sul versante di sinistra, il quale, all’interno dell’area, lascia partire una conclusione al volo che trafigge Viviano. Per il funambolo di Frattamaggiore è il quinto goal in questo campionato. I padroni di casa prendono ulteriore coraggio e al 39’ pongono la freccia del sorpasso: Allan serve in area Mertens, il quale sfugge via alla marcatura dei difensori, appoggiando sul primo palo per l’accorrente Hamsik, che di prima intenzione fredda l’estremo difensore blucerchiato. Applausi scroscianti piovono dagli spalti del San Paolo per la rete numero centosedici di “Marekiaro” con addosso la maglia del Napoli. E’ lui il bomber di tutti i tempi del club partenopeo e il suo nome riecheggia a gran voce per tutto il quartiere di Fuorigrotta. Nella ripresa calano le emozioni, la Samp si fa vedere con una conclusione di Quagliarella da fuori area che termina di poco sul fondo, mentre i padroni di casa sfiorano la quarta marcatura con Mertens, nel finale, il quale a tu per tu con Viviano si fa respingere il fendente. Da segnalare ,al 77’, l’espulsione per doppia ammonizione di Mario Rui a seguito di un fallo nei confronti del neo entrato Kownacki. Al triplice fischio finale festeggiano i 50.000 presenti al San Paolo e i calciatori azzurri in campo, consci di essere ad un passo da un traguardo prestigioso, ossia quello di laurearsi campione d’inverno.

In mixed zone, questa l’analisi della partita espressa da Maurizio Sarri: “ Novantasei punti in un anno solare sono tanti ma non servono a nulla, il girone di ritorno dello scorso anni ci ha dato tanta convinzione per fare bene anche in questo girone, in questo momento ci fa piacere essere in testa alla classifica ma ci sono squadre più attrezzate di noi. In questa partita ci è successo di tutto, tutto questo è avvenuto contro una grande squadra che è l’unica che quest’anno è venuta a giocare a calcio al San Paolo. Mi sono piaciuti i ragazzi che hanno controllato bene la partita in 10 uomini. Marek lo considero un giocatore talmente importante che deve giocare sempre, però, appena c’è l’occasione cerco di farlo rifiatare un po’”.

Queste, invece, le dichiarazioni rilasciate da Marco Giampaolo, soddisfatto per la prestazione dei suoi uomini, un po’ meno per quanto concerne il risultato finale: “Col Napoli è difficile giocarsela, forse puoi scegliere l’atteggiamento, e dico forse, noi abbiamo fatto la prestazione che volevamo, siamo stati coraggiosi, abbiamo provato ad uscire dalla loro prima linea di pressione, abbiamo rischiato qualcosa ma fa parte del gioco, sono orgoglioso dei miei ragazzi, mi sarebbe dispiaciuto perdere e non giocare. Il Napoli è di un’altra categoria, avere un possesso palla quasi superiore al loro è un ottimo segnale, con loro bisogna scegliere come morire, e bisogna farlo con coraggio, da samurai”.

Migliore del match- Hamsik: Il capitano azzurro conquista la vetta nella speciale classifica dei bomber all time del Napoli: 116 e non sentirli. Auguri Marek. Straordinario.

Peggiore del match-Mario Rui: L’esterno sinistro portoghese si fa espellere e continua nel far rimpiangere l’infortunato Ghoulam. Probabilmente è lui l’anello debole della squadra azzurra. Da rivedere.