Idee acconciature per il tuo Capodanno 2018

L’abito, senza dubbio, gioca un ruolo fondamentale nella notte più magica dell’anno.

Ma per completare il look, è indispensabile una straordinaria acconciatura!

Scopriamo insieme quale potrebbe essere la sistemazione ideale per i tuoi capelli nella notte del 31 Dicembre.

Capelli Raccolti

Per chi opta per un outfit elegante, consiglio una bella acconciatura raccolta: dona un look glamour e chic. Le proposte sono varie, da quelle più complesse alle più semplici da ricopiare. A voi la scelta!

Coda di cavallo

Un’alternativa che si adatta ai più svariati look è la coda di cavallo: possiamo scegliere di portarla alta con effetto mosso da abbinare ad un outfit più elegante o la classica coda bassa che si adatta perfettamente a tutti gli outfit.

Treccia

Si sa, la treccia, sopratutto quando è più particolare, crea un risultato pazzesco. Di seguito trovate alcune delle più belle proposte.

Capelli mossi

Per chi ha un grande debole per i capelli mossi o li porta di natura, ecco alcuni spunti:

Idee per chi ha i capelli corti:

Per chi ha i capelli corti, invece, la situazione non è così problematica come potrebbe sembrare; ecco a voi alcune idee facili e veloci: