Natale di sorrisi in casa Juventus

L’ultima vittoria, in campionato, contro la Roma permetterà alla Vecchia Signora di trascorrere un Natale gioioso e consapevole della propria forza. I bianconeri godranno di queste ore di riposo dall’alto del secondo posto in classifica, a quota quarantaquattro, ad una sola lunghezza di distanza dal Napoli capolista. Per quanto concerne il discorso inerente il titolo di campione d’inverno, i giochi sono ancora aperti. Ovviamente gli azzurri sono favoriti in questa corsa, in quanto venerdì 29 dicembre, alla banda di Sarri sarà sufficiente espugnare l’Ezio Scida di Crotone per acciuffare tale traguardo, anche se Higuain e compagni mostreranno veemenza e convinzione, non mollando di un centimetro, nella trasferta del Bentegodi contro l’Hellas Verona.

Il momento in casa bianconera è decisamente esaltante: in campionato sono cinque i risultati utili consecutivi. L’ultima sconfitta risale al 19 novembre scorso, in occasione del match contro la Sampdoria, conclusosi con il punteggio di 3-2 a favore dei doriani. Da lì in avanti quattro vittorie ed un pareggio, senza dimenticare lo 0-0 nei confronti del Barcellona e il trionfo esterno in Grecia con l’Olympiacos che ha permesso ai bianconeri di accedere con merito agli ottavi di finale di Champions League, a cui va aggiunto il 2-0 ai danni del Genoa negli ottavi di Coppa Italia, pass fondamentale per affrontare il Torino, il prossimo 3 gennaio, nei quarti, in un derby della Mole attesissimo. Questi risultati hanno un unico comune denominatore, ovvero quello di una retroguardia juventina che non subisce reti da ben otto partite. Chiellini e compagni stanno fornendo prestazioni altisonanti e di grande sicurezza, come accaduto nell’ultima gara disputata, contro la Roma, ed anche se in alcuni casi siano state palesate inaspettate defaiance, ha pensato Szczesny a porre rimedio, fornendo una performance, l’ennesima, ad alto livello, da non far rimpiangere l’infortunato Buffon.

Sugli scudi, sempre restando tra i difensori, Medhi Benatia, match winner contro i giallorossi e baluardo della retroguardia bianconera. Il marocchino, dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, è tornato ai livelli di quando militava proprio nella Roma: sicuro, affidabile e incisivo anche in zona goal. Al momento sono due i centri realizzati dal numero quattro juventino in campionato, senza dimenticare la rete da lui siglata durante la fase di qualificazione al Mondiale in Russia con la maglia del Marocco contro la Costa d’Avorio, goal che ha permesso alla compagine maghrebina di accedere a tale kermesse. Ottime anche le indicazioni da parte di Matuidi, entrato a pieno nella filosofia di gioco richiesta da Allegri, mentre in avanti è assolutamente imprescindibile l’apporto di Mandzukic, sceso in campo contro i capitolini, nonostante i tredici punti di sutura sul polpaccio, mentre Higuain anche quando non timbra il cartellino, si dimostra molto utile nella manovra avanzata, mettendo fiato sul collo ai difensori avversari.

Resta aperto, però, il caso Dybala, alla terza panchina consecutiva in campionato. La “Joya” sabato sera non è stato schierato nemmeno a gara in corso, ma ciò non può tradursi in una sonora bocciatura. Il tecnico livornese, così come l’intera dirigenza bianconera, crede fermamente nelle potenzialità e nelle qualità del numero dieci argentino, nonostante le ultime apparizioni in A non abbiano evidenziato tali caratteristiche. In Coppa Italia, durante la sfida con il Genoa, qualcosa di meglio è stato ammirato, ma probabilmente non ancora sufficiente al fine di ritrovare il Dybala famelico e decisivo, messosi in mostra nelle prime dieci giornate. La prossima tappa del cammino bianconero è a Verona, in un match contro l’Hellas che negli ultimi tre precedenti non ha regalato particolari sorrisi: due pareggi ed una sconfitta tra il 2014 e il 2016, risultati che necessitano di un’inversione di rotta, proprio ora che la Juventus è tornata a ruggire, posizionandosi alle spalle di un Napoli, che mira, senza nascondersi, alla conquista del titolo per spezzare il dominio bianconero.