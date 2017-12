Film girati nei casinò

Nella storia del cinema ci sono moltissimi film sul mondo dei casinò, girati nei casinò o anche solo ambientati nel mondo del gioco d’azzardo… Ovviamente Las Vegas è al centro di moltissime pellicole hollywodiane e quindi i casinò sono spesso protagonisti anche senza essere al centro della trama.

Entrare in un Casino live è sempre molto emozionante e può provocare ricordi legati al cinema. Come ad esempio Ocean’s Eleven, ambientato principalmente al Bellagio, uno dei resort e luxury casino più famosi della strip di Las Vegas, riconoscibile per la spettacolare fontana che ogni mezz’ora regala uno spettacolo indimenticabile.

Tra i film recenti come non dimenticare Una Notte da Leoni (titolo originale The Hangover), dove quattro amici vanno a Las Vegas per festeggiare l’addio al celibato e perdono lo sposo. Ovviamente i 4 alloggiano in una mega suite del Casinò e non mancano anche le scene ai tavoli da gioco.

E poi si può continuare, spostandosi sul poker con Le Regole del gioco (con Eric Bana), o Rounders – il Giocatore, con Matt Damon e ambientato principalmente in bische clandestine.

Il celebre Casinò di Martin Scorsese, con Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci e la Stangata, film del 1973 diretto da George Hill e vincitore di ben 7 premi oscar. e che include un cast di stelle dove figurano tra gli altri, Robert Redford e Paul Newman. Il film, ambientato nell’America degli anni trenta, narra la storia di due compari che vivono di espedienti e di piccole truffe, finché non si imbattono in un potente gangster locale, e lì iniziano i veri guai. Il boss infatti fa uccidere uno dei soci e l’altro, per vendicare l’amico, assolda un noto truffatore per organizzare la cosiddetta stangata ai danni del boss, creando una finta agenzia di scommesse. Tra battute epiche, musiche da antologia e sequenze consegnate agli annali del cinema, Hollywood celebra un’epoca mitica dove il gioco e in particolare il poker la fanno da padrone.

E la lista può continuare, con Revolver, 21 (dove Kevin Spacey guida un gruppo di studenti a Las Vegars per fargli contare le carte ai tavoli del black jack), The Cooler, 007 Casinò Royale, Via Da Las Vegas, Swingers, Sidney, Paura e Delirio a Las Vegas e tanti altri.

Non tutti questi film hanno come tema il gioco d’azzardo, però le ambientazioni sono sempre legate alla vita dei casinò e del gioco. Mettono in mostra gli sfarzi di una città costruita in mezzo al deserto e che basa il suo business turistico quasi esclusivamente sulle case da gioco e locali collegati.