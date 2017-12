Boxing Day con Lazio Fiorentina, quarto di finale di Coppa Italia.

Boxing Day con Lazio-Fiorentina di Coppa Italia

Novità assoluta nel panorama calcistico italiano. Oggi, giornata di Santo Stefano, si torna in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. Lazio e Fiorentina si daranno battaglia all’Olimpico, con fischio d’inizio alle ore 21, in un duello equilibrato, tra due compagini che tengono particolarmente a questa competizione. I biancocelesti sono giunti a quest’appuntamento dopo aver liquidato il Cittadella, agli ottavi, con un perentorio 4-1, mentre la Viola sbarazzandosi a fatica della Sampdoria per 3-2.

Entrambe sono reduci da un successo in campionato: i capitolini per 4-0 sul malcapitato Crotone, mentre la banda di Pioli ha espugnato la Sardegna Arena per 0-1. Lazio e Fiorentina sarà anche la rivincita di quanto accaduto lo scorso 26 novembre, durante la gara di campionato, conclusasi con il punteggio di 1-1 grazie ad un penalty, concesso nei minuti di recupero ai gigliati per un presunto contatto falloso di Caicedo ai danni di Pezzella, realizzato da Babacar. La direzione del match da parte dell’arbitro Massa fece discutere, soprattutto in base a quella decisione assunta che si rivelò determinante. Tutto ciò scatenò l’ira non solo dei calciatori e del tecnico Inzaghi, quanto piuttosto dell’intero staff dirigenziale e del d.s. Igli Tare che in codesta circostanza scese sul rettangolo verde dopo il triplice fischio finale, protestando a brutto muso con l’arbitro Massa. Fu l’inizio, per i capitolini, di una striscia poco fortunata con i fischietti, a cui fecero seguito gli arbitraggi piuttosto discussi nei match contro la Samp e soprattutto contro il Torino. Ora si volta pagina, si passa alla Coppa Italia, lasciandosi dietro le spalle le scorie precedenti.

Nella giornata di ieri, queste le dichiarazioni principali rilasciate dall’allenatore dei biancocelesti, Simone Inzaghi, durante la consueta conferenza stampa della vigilia: “Nella mia testa c’è solo ed esclusivamente la Fiorentina. Metterò in campo quella che è per me la migliore squadra e, dopo aver affrontato la squadra viola, penseremo alla partita di sabato contro l’Inter in campionato. Sarà una partita difficile per noi, perché la Fiorentina è un’ottima squadra, allenata altrettanto bene, quindi dovremo disputare una partita tosta, importante, nel tentativo di centrare la semifinale. Il rientro di Felipe Anderson ci dà la possibilità di rotazioni più ampie, come il rientro di Wallace: per noi sono due giocatori importanti e purtroppo, nel girone d’andata, ne ce li abbiamo mai avuti. Adesso, grazie al loro rientro, le nostre rotazioni si allungano un po’ di più. Per un allenatore è sempre un piacere avere problemi di abbondanza”.

Dall’altra sponda queste le parole pronunciate dal tecnico della Viola, Stefano Pioli: “Sicuramente fa specie giocare durante le feste natalizie. Sono curioso di vedere anche l’affluenza ad una partita di Coppa Italia in questo periodo. Per noi è stato importante passare il turno contro la Sampdoria, dove la squadra ci ha creduto e ha lottato fino alla fine. Stiamo attraversando un momento positivo per noi. Mettiamo da parte per un momento la parentesi campionato e ci buttiamo con molta voglia ed energia in questi quarti di finale di Coppa Italia. Un turno difficile ma la squadra dovrà provarci. Giocherà nuovamente Dragowski perché è un portiere pronto, forte e che si sta allenando molto bene. Ci saranno alcuni cambi perché abbiamo bisogno di giocare un calcio fresco e intenso contro una squadra molto forte tecnicamente e dal punto di vista fisico e offensivo”.

Spostando l’attenzione sulle probabili formazioni, Simone Inzaghi si affiderà al collaudato 3-5-2 dando spazio ai cosiddetti “titolarissimi”: Strakosha in porta, linea di difesa a tre composta da Bastos, De Vrij e Radu. Lucas Leiva nelle vesti di playmaker basso, Parolo e Milinkovic-Savic sulla mediana. Lungo le fasce spazio a Basta e Lulic, mentre in avanti Felipe Anderson agirà al fianco di Ciro Immobile. Pioli risponderà con il 3-4-1-2 con Dragowski tra i pali, Pezzella, Astori e Vitor Hugo in difesa. Chiesa e Veretout sfrecceranno lungo le corsie esterne, mentre centralmente, a metà campo, vi saranno Benassi e Badelj. Sulla trequarti Biraghi rappresenterà la novità più importante, a sostegno del tandem d’attacco formato da Babacar e Thereau. L’arbitro designato per dirigere il match è il signor Antonio Damato della sezione di Barletta. La vincente tra Lazio e Fiorentina, affronterà nella doppia semifinale, chi trionferà tra Milan e Inter, derby della Madonnina in programma domani sera alle ore 20:45.