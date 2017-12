Analisi generale sul momento, tutt’altro che esaltante, in casa Roma.

Roma in flessione. Crisi in agguato?

Natale amaro per i colori giallorossi. La Roma, reduce dal ko all’Allianz Stadium, contro i campioni d’Italia in carica della Juventus, hanno evidenziato qualche scricchiolio di troppo, già manifestatosi in precedenza. La banda guidata da Eusebio Di Francesco, è attualmente quarta in classifica a quota trentotto, con un match ancora da recuperare, ossia quello con la Sampdoria che andrà in scena il prossimo 24 gennaio. Enunciata in questa maniera, la situazione dei giallorossi non appare particolarmente preoccupante ma snocciolando i numeri ed alcuni risultati, sembra evidente come più di qualcosa non giri alla perfezione.

In campionato, nelle ultime cinque giornate disputate, sono solo due le vittorie conquistate, per il resto due pareggi e per l’appunto una sconfitta. Dopo il derby capitolino, vinto lo scorso 18 novembre, quella che sembrava essere una macchina da guerra perfetta, si è clamorosamente inceppata. Tutto ha inizio nel pomeriggio di Marassi, contro il Genoa, con l’espulsione rimediata da De Rossi per un folle schiaffo nei confronti di Lapadula, ravvisato dal VAR. La sfida con i rossoblù termina in parità e da lì in avanti le perplessità iniziano a prendere il sopravvento. La Roma resta ancora la miglior difesa del torneo, con undici centri al passivo, ma ciò che convince molto meno è la qualità di gioco prodotto e soprattutto l’efficacia in zona goal. Sia contro il Chievo che con il Cagliari, la banda di Di Francesco ha prodotto una serie innumerevoli di occasioni propizie, ma in queste due gare sopracitate, i capitolini sono riusciti a mettere a segno una sola rete, al cospetto dei sardi, firmata da Fazio, in pieno recupero, e con più di un semplice dubbio sulla sua regolarità. Dzeko fornisce la sensazione di vivere una fase di involuzione decisamente preoccupante.

L’attaccante bosniaco ha messo a segno un solo goal, ai danni della Spal, nelle ultime undici gare di campionato, fallendo, altresì, un penalty nell’ottavo di Coppa Italia con il Torino. Se il numero nove giallorosso piange, di certo non sorride Schick, sino ad ora protagonista di una sola rete realizzata in Tim Cup con i granata, ma autore di una serie di prestazioni tutt’altro che convincenti. Nel ruolo di esterno destro nel tridente d’attacco sembra non trovarsi a suo agio, in quanto troppo simile per caratteristiche con Dzeko, rischiando continuamente di pestarsi i piedi con il centravanti bosniaco, ed inoltre ha confermato uno stato di appannamento piuttosto inaccettabile nell’ultima gara disputata contro la Juventus, quando nei minuti finali, a tu per tu con Szczesny, non ha capitalizzato un’occasione davvero ghiotta per inchiodare il punteggio sull’1-1, evitando, così, un ko che ha frenato le ambizioni da scudetto dei capitolini.

Tale periodo, non è che sia nemmeno poi tanto positivo per Perotti, il quale appare meno famelico sotto porta ed inaspettatamente impreciso dagli undici metri, come testimoniato dal rigore fallito con il Cagliari. Una serie di avvisaglie, quindi, che in qualche modo stanno ridimensionando il cammino della Roma in questa stagione. Oltre al campionato, va aggiunta l’eliminazione fragorosa in Coppa Italia, competizione che poteva regalare soddisfazioni ad una squadra che possedeva tutte le carte in regola per mettere nel mirino una eventuale finale, ed invece il Torino ha indossato i panni da carnefice, estromettendo dal torneo la banda di Di Francesco.

Fra meno di due mesi tornerà la Champions League con il doppio confronto, negli ottavi di finale, contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Il tecnico abruzzese si augura che gli avversari, durante questa lunga fase di sosta che osservano nel loro campionato, abbiano perso un po’ di quello smalto e di quella vitalità palesata durante la fase a gironi. I capitolini, però, più che fare leva su eventuali tracolli altrui, dovranno ritrovare la verve e l’intraprendenza mostrata sino ad un mese fa, provando a chiudere brillantemente questa prima fase di stagione, ottenendo il massimo nelle prossime due sfide interne di campionato contro Sassuolo e Atalanta, match tutt’altro che abbordabili, per poi ritornare freschi e pimpanti alla ripresa, lasciandosi dietro le spalle questo periodo caratterizzato da un appannamento generale che sta condizionando in negativo il loro percorso.