Che colpo Shawn Mendes, esce con Hailey Baldwin. Quindi non è gay?

Shawn Mendes e Hailey Baldwin

Shawn Mendes sta frequentando la bellissima modella Hailey Baldwin, che è stata la fidanzata di Justin Bieber, Drake e Cameron Dallas in passato. I due sono stati fotografati tenendosi per mano in un concerto a Toronto la scorsa settimana e poi il giorno seguente abbracciandosi molto romanticamente presso un parco della stessa città canadese.

La relazione è quindi confermata. E questa è la prima relazione pubblica del diciannovenne Shawn Mendes. E che relazione… l’avete vista? Lei è bellissima!

Il cantante è stato ossessionato da voci non provate sulla sua omosessualità per molti anni e, addirittura, ha dovuto negare il tutto più di una volta. Queste foto apparse sui social media insieme ad Hailey Baldwin potrebbero aiutarlo in tal senso.

Hold onto your wigs. New pictures of Hailey and Shawn Mendes out in Toronto. pic.twitter.com/vGNBNOIeMM — Hailey Baldwin Outfits (@haileysoutfits) 22 dicembre 2017

Shawn and Hailey Baldwin at the Daniel Caesar concert the other night pic.twitter.com/RxwUv2EM6E — shawn mendes (@DailyMendesLife) 22 dicembre 2017

Nessun bacio tra Shawn Mendes e Hailey Baldwin è stato fotografato, ma le probabilità di un bacio in pubblico sono abbastanza alte e, chissà, magari se lo sono già scambiato nei giorni scorsi ma nessuno è riuscito ad immortalarlo. Alcuni dicono che il giorno fatidico sarà la notte di Capodanno, perché Hailey ha già diversa esperienza con i baci di Capodanno.

Dovremmo solo aspettare per la foto di un bacio. I due dureranno? Dipende… ma sono curioso di ascoltare le prossime canzoni di Shawn Mendes per capire se ne dedicherà una alla bellissima modella Hailey Baldwin.