Box Office Italia: “Star Wars – Gli Ultimi Jedi” in vetta a Santo Stefano

Ecco i numeri del box office del giorno 26 dicembre 2017, il giorno dell’anno che in assoluto registra più presenze nelle sale cinematografiche. A spuntarla è stato Star Wars

Nonostante un sostanzioso calo di presenze nei cinema il giorno di Santo Stefano rispetto allo scorso anno, il box office italiano vede in vetta l’ultimo film del franchise più gettonato del momento, “Star Wars: gli ultimi Jedi”. Ma vediamo qualche numero: Calano gli incassi complessivi del giorno di Santo Stefano, che quest’anno vanno ad ammontare ad un totale di 7.6 milioni di euro contro gli 8.5 dello scorso anno. Un dato che, in qualche modo, può essere preoccupante. Ma vediamo qualche numero più nello specifico.

Gli incassi del box office in Italia il giorno di Santo Stefano

Sono quattro i film che si sono contesi la vetta del box office italiano, ma a vincerla è stato “Star Wars – gli ultimi Jedi” con 1.2 milioni di euro (per un totale di 11 milioni).

A seguire troviamo il film “Wonder”, che ha incassato 1.1 milioni di euro (per un totale di 2.6 milioni). Al terzo posto troviamo “Poveri ma Ricchissimi”, con 1.1 milioni di euro (per un totale di 4 milioni) e infine il film d’animazione “Ferdinand” che ha incassato 1.1 milioni di euro (per un totale di 2.5 milioni di euro).

Dal quinto posto in poi troviamo i seguenti film: “Assassinio sull’Orient Express” che incassa 640mila euro (per un totale di 11.7 milioni di euro); “The Greatest Showman” con 580mila euro (per un totale di 900 mila euro); “La Ruota delle Meraviglie” con 413mila euro (con un totale di 1.9 milioni di euro); “Dickens” con 253mila euro (per un totale di 674 mila euro complessivi). Agli ultimi posti della top ten troviamo “Gli eroi del Natale” e “Super Vacanze di Natale”, rispettivamente con 105mila euro (1.9 milioni complessivi) per il primo e 68mila euro (520mila euro totali).