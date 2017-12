8 film flop al box office nel 2017

Gli 8 più grandi flop del 2017

Questi film non sono riusciti ad ottenere il successo che i produttori speravano!

Quest’anno è stato particolarmente interessante se si parla di box office. Ci sono stati alcuni grandi successi al cinema, ma il più delle volte, i numeri di vendita non sono riusciti a coprire gli alti costi di realizzazione. Alcuni film, infatti, non hanno funzionato molto bene al box office, per un motivo o per un altro, rendendo tristi i loro produttori. Qui ci sono solo otto dei più grandi flop al botteghino del 2017.

Ghost in the Shell

Questo film è stato segnato dalle polemiche fin dall’inizio, fin quanto i fan della serie “Ghost in the Shell” si sono lamentati del fatto che l’attrice Scarlett fosse stata resa bianca di proposito. Questa mossa è stata difesa dal regista originale dell’anime Mamoru Oshii, ma i fan hanno votato con le loro tasche quando il film è entrato nelle sale cinematografiche.

Con un budget di produzione di $ 110 milioni, ci si attendeva un grande profitto. Sfortunatamente per chi sta dietro le quinte, solo $ 169,8 milioni sono stati incassati in tutto il mondo.

Blade Runner 2049

Costato $ 150 milioni, “Blade Runner 2049” sembrava avere tutte le carte in regola per una fantastica rimonta in vista della sua uscita, ma ha deluso le aspettative visto che ha intascato $ 257,8 milioni in tutto il mondo. Il profitto è di oltre $ 100 milioni, un po’ poco viste le recensioni critiche positive e i 35 anni di attesa per un sequel.

King Arthur: Il Potere Della Spada

“King Arthur: Il Potere Della Spada“, che ha incassato $ 148,7 milioni al botteghino finale, ha effettivamente fatto perdere del denaro ai suoi produttori, se si considera il budget complessivo di produzione stimato a $ 175 milioni. Avrebbe dovuto essere l’apripista per un enorme universo cinematografico, ma rischia di essere l’epilogo stonato orchestrato dal regista Guy Ritchie.

L’Uomo Di Neve

Le premesse per questo film – almeno personali – erano altissime. Uno dei romanzi di Jo Nesbø stava per debuttare sul grande schermo e non ditemi che è poco. Finalmente il grande eroe Harry Hole (interpretato da Michael Fassbender) avrebbe potuto brillare. Sfortunatamente, non è quello che è successo, e “L’Uomo Di Neve” ha intascato solamente $ 41,6 milioni in tutto il mondo! Bisogna dire che il budget di produzione era di $ 35 milioni, ma ci si aspettava molto di più. Probabilmente le recensioni negative non hanno aiutato questo film a decollare.

Madre!

Quando “Madre!” Di Darren Aronofsky è uscito, sul web cinematografico esistevano solo articoli dedicati alla pellicola. Sfortunatamente, tutta questa copertura online non si è tradotta in incassi al botteghino, con il film che ha raccolto solo $ 44,5 milioni in tutto il mondo contro un budget di produzione stimato a $ 30 milioni. Lo stesso Aronofsky aveva ammesso di non aspettarsi grossi profitti, ma anche lui sotto sotto pensava di arrivare a $ 100 milioni; soprattutto per via del grande cast capitanato dalla famosa Jennifer Lawrence.

La Torre Nera

Stephen King potrebbe aver visto un paio di adattamenti di successo dei suoi lavori nel 2017, soprattutto se consideriamo tali “Il Gioco di Gerald” e “IT!”. La stessa cosa non si può dire per il primo adattamento cinematografico di ‘La Torre Nera’. Il budget di produzione è stato quasi raddoppiato se consideriamo i 60 milioni iniziali trasformati in 111,8 milioni e gli incassi al botteghino non hanno entusiasmato i produttori, dato che si sono fermati a circa 70 milioni.

Assassin’s Creed

Non è stato un grande anno per Michael Fassbender. Dopo “L’Uomo Di Neve” ha fatto il bis con l’adattamento cinematografico del famoso videogioco “Assassin’s Creed“, che non è andato molto bene! $ 125 milioni sono stati spesi per la produzione del film, che ha incassato un totale di $ 240,7 milioni nel botteghino mondiale. Se consideriamo anche i costi di marketing, i produttori potrebbero averci pure perso qualcosa.

La Mummia

Anche se l’incasso totale ammonta a 409.1 milioni di dollari, questo non è stato sufficiente per rendere “La Mummia” un apripista di un grande universo cinematografico futuro. Il budget per la produzione e pubblicità ammontavano a circa $ 345 milioni, il che si traduce in un magro profitto finale. Con Tom Cruise come protagonista principale ci si auspicava a un successo diverso, ma così non è stato. Dovremmo aspettare ancora un po’ per vedere questo universo in grande stile sul grande schermo. Forse abbiamo schivato un proiettile?

