I 20 album musicali più belli del 2017

I 20 album musicali da ascoltare nel 2017

Jay-Z è diventato super personale nel suo nuovo album. I LCD Soundsystem un po’ depressi. I Paramore sono diventati molto elettronici. Con questo breve riassunto annuncio questo articolo che tratta gli album che hanno segnato in positivo il 2017 dal punto di vista musicale.

Prima ho menzionato alcuni artisti storici della musica ma altre new entry non sono andate male, come Khalid, Sza oppure Harry Styles, che è l’unico degli ex One Direction ad aver dimostrato un certo spessore dal punto di vista artistico.

Ovviamente, i cantanti che sono in cima a questa lista dei migliori album usciti nel 2017 sono star che probabilmente ritroveremo in classifiche attinenti anche negli anni a venire.

20. Logic – “Everybody”

Anche con solo 13 tracce, il terzo album di Logic è molto interessante. È facile perdersi musicalmente all’interno di esso. Ma ci sono diverse canzoni che meritano un ascolto continuo, come la title track oppure il coinvolgente monologo del rapper in “Take It Back”.

19. Halsey – “Hopeless Fountain Kingdom”

Halsey diventa ambiziosa in “Hopeless Fountain Kingdom” raccontandoci forti drammi e presentando alcuni suoni molto espansivi. L’artista sta crescendo in modo esponenziale… brava!

18. Taylor Swift – “Reputation”

Nel tanto atteso album “Reputation“, Swift punta su un ibrido tra il snyth-pop, la musica elettronica e tocchi di hip-hop. Il risultato è buono anche se forse al di sotto del precedente album. Colpisce il segno con le canzoni “End Game” e “Call It What You Want” e prospera ancora di più quando si mantiene su toni più semplici attraverso i brani dolci come “Gorgeous” o “Dancing with Our Hands Tied.”

17. Pvris – “All We Know Is Heaven, All We Need Is Hell”

I Pvris sono diventati più cupi nel loro secondo album e la musica ne ha beneficiato. Il gruppo si eleva al di sopra del tipico pop punk per una musica rock più provocatoria ed espansiva che un giorno potrebbe riempire gli stadi di tutto il modo.

16. Vince Staples – “Big Fish Theory”

Ci sono diversi artisti che portano ancora la croce per l’hip-hop made West Coast, ma pochi sono così avvincenti come Vince Staples. “Big Fish Theory” ha tutti gli aspetti della vecchia scuola di spessore.

15. Kesha – “Rainbow”

Che viaggio per Kesha. Dopo una brutale battaglia legale messa in atto per sfuggire alle turbolenze delle case discografiche e ai presunti abusi di Dr. Luke, la pop star ha realizzato un trionfo musicale con “Rainbow“. È un viaggio personale che, si spera, rappresenti la prima pietra di un grande grattacielo.

14. Future – “Hndrxx”

Future ha rilasciato ben due album nel 2017. Il suo disco omonimo conteneva i successi più grandi, ma “Hndrxx” è stato l’album migliore perché più personale. L’album parla della stella del rap nel suo aspetto più vulnerabile.

13. Chris Stapleton – “Froom A Room: Volumes 1 and 2”

È utile combinare le eccellenti pubblicazioni del 2017 di Stapleton, in cui si fondono perfettamente e mettono in risalto il suo metodo di scrittura musicale e la narrazione che lo hanno reso la stella più brillante della musica country.

12. Drake – “More Life”

Etichettando il suo ultimo album come “Playlist”, Drake è stato in grado di liberarsi creativamente per provare nuove idee. La musica dancehall sentita in “More Life” può considerarsi perfetta: dal lento banger “Teenage Love” alla bellissima canzone con Kanye intitolata “Glow”.

11. Paramore – “After Laughter”

Il pop-punk sia dannato sembra dire questo nuovo album. Come i Panic! at the Disco, anche i Paramore hanno fatto il salto di qualità verso il synthpop per realizzare al meglio “After Laughter“, l’album più elegante e più raffinato della band uscito fino ad oggi.

10. Migos – “Culture”

Il secondo album dei Migos è un’esperienza cinematografica. Potrebbero sembrare dei rapper commerciali, ma la loro musica è bella quanto seria. “Bad and Boujee” è un inno al movimento ed ha consolidato lo status di superstar della rap-band del momento.

9. Miranda Lambert – “The Weight of These Wings”

Un doppio album per il genere country risulta essere un’impresa pesante. Ma se c’è qualcuno in questo mondo capace di presentare un materiale di primo livello, questa è Miranda Lambert. “The Weight of These Wings”” arriva dopo un brutto periodo della vita personale della Lambert. Lo usa a suo vantaggio creando canzoni che parlano di amore.

8. Jay-Z – “4:44”

“4:44” è l’album più personale di Jay-Z e uno dei suoi migliori, semplicemente perché non esagera. Non c’è alcun materiale di riempimento, poiché ogni canzone presenta un tocco personale supportato dalla produzione di No I.D.

7. Harry Styles – “Harry Styles”

Invece di percorrere la via prevedibile come hanno fatto molti altri ex One Direction, Harry Styles si è tuffato nel vecchio stile Britpop e persino nel rock classico per creare il suo album di debutto da solista. Styles ha dimostrato di voler scrivere una pagina importante nella musica che conta.

6. Run the Jewels – “Run the Jewels 3”

L’ultimo album dei Run The Jewels potrebbe non essere tanto essenziale quanto i due precedenti. Ma pochi album di questo decennio lo sono. Killer Mike ed El-P – il duo – sono ancora furiosi come sempre, completando al meglio una trilogia di album che cattura con precisione le lacune della società americana.

5. Khalid – “American Teen”

Se non hai mai sentito parlare del talento R&B di 19 anni che di nome fa Khalid, recupera immediatamente questa lacuna. L’uomo che sta dietro l’album di debutto stellare “American Teen” è probabilmente il favorito per vincere l’album dell’anno ai Grammy. Il tema giovanile della sua musica è eguagliato dalla sua matura capacità di creare canzoni urban.

4. LCD Soundsystem – “American Dream”

Sono passati sette anni da quando abbiamo sentito l’ultimo lavoro dei LCD Soundsystem. Siamo stati ricompensati con “American Dream”. Il progetto di James Murphy si sente rinvigorito nel quarto album, che si concentra più sulla morte che sulla vita. È probabilmente la dichiarazione più commovente di Murphy.

3. Sza – “Ctrl”

La musica di Sza è infinitamente riconoscibile mentre mescola elementi di R&B contemporaneo con un sound soul decisamente anni ’90. La produzione di “Ctrl” è stupenda, ma il tutto funziona ancora meglio grazie alla voce eccezionale di Sza.

2. Lorde – “Melodramma”

Per Lorde, “Melodramma” non è un concetto. È una dura realtà. Nel suo incredibile album, la talentuosa cantautrice si apre a momenti di crepacuore e malintesi amorosi senza diventare mai estenuante. Nonostante le poche tracce, l’album è di primissimo livello.

1. Kendrick Lamar – “Damn”

Prima di scrivere questa lista avevo già in mente chi mettere al primo nella classifica dei migliori album usciti nel 2017. Diventa difficile non classificare l’album “Damn” come disco dell’anno. In “Damn” il rapper Kendrick Lamar dimostra di essere più sicuro e maturo che mai, stabilendo un significato e una missione che diventano più potenti canzone dopo canzone. Se ci fosse qualche dubbio su chi sia oggi l’artista più avvincente della musica, il 2017 ha ben delineato questo dubbio.

Spero che questa classifica vi sia piaciuta e vi invito ad ascoltare questi album così da aggiornare al meglio la vostra playlist musicale.