Le 10 radio più seguite in Italia

Si sa, la radio ha sempre avuto un certo fascino sin dalla propria invenzione. Il mondo radiofonico é un ambiente magico dove le calde parole di uno speaker, accompagnate dalla musica del momento o del passato, arrivano nell’intimità e nel cuore di una casa o di una macchina. Questo charme non ci stanca mai e, ancora oggi, gli italiani amano la radio nonostante l’evoluzione tecnologica, l’ipod, l’iphone, Spotify, Tidal, Apple Music e molto altro. Certamente il mondo radiofonico si sta evolvendo ma non smette di esprimersi con il proprio stile. Ecco dunque le 10 radio più ascoltate dagli italiani.

1. RTL 102.5

RTL é la classica e storica radio italiana. Sembrerebbe che essa rappresenti proprio ciò che gli abitanti della penisola a forma di stivale vogliano appunto sentire. I programmi del canale radiofonico sono più di fatti che di parole, e con fatti intendiamo proprio la musica. Lo stile della radio é sicuramente commerciale e pop, ma anche se il vero protagonista a RTL é proprio la musica non possono mai mancare le storiche voci di Valeria Benatti , Angelo Baiguini e molti moltissimi altri speaker che hanno effettivamente fatto diventare RTL la radio che oggi conosciamo.

2. RDS

RDS é la seconda radio italiana per quanto riguarda l’importanza. Effettivamente la radio é appunto la seconda più seguita nel paese. RDS presenta programmi pop e di musica italiana in generale. Ad ogni modo, RDS viene ricordata soprattutto per le proprie battaglie e campagne. Bisogna dire che la radio nata a Roma nel lontano 1978 ha sostenuto negli anni diverse onlus come Save the Children ( nella costruzione di scuole in Etiopia). Oggi, la battaglia di RDS é più ambientalista che sociale. Infatti la radio si é proposta come canale radiofonico ufficiale per Live Earth 2007. Inoltre, bisogna ricordarsi delle numerose collaborazioni di RDS con l’associazione del WWF. Insomma, tutte queste belle campagne fanno sicuramente onore alla grande radio che, anche per la fama ottenuta grazie alle proprie proteste, si posiziona al secondo posto della classifica. Bisogna proprio dirlo che RDS 100% grandi successi é un successo già di per sé.

3. Radio 105

Come dimenticarsi di Radio 105? Il canale radiofonico spopola tra i ragazzi di tutte le età per il programma sicuramente poco diplomatico e certamente anti politicly correct intitolato Lo Zoo di 105. Parlando appunto di questo programma, la radio ha deciso di andare sul web girando dei divertenti sketch comici che hanno come protagonisti proprio gli speaker dello Zoo. Semplicemente fantastico! Rozzo ma fantastico!

4. Radio Deejay

L’emblematica radio si posiziona solo al quarto posto della classifica! ve lo aspettavate? sicuramente no ma purtroppo é così. Ad ogni modo Radio Deejay ha fatto sicuramente la storia del mondo radiofonico italiano. La radio di Linus e Albertino ci ha accompagnati in molti momenti importanti della musica nelle ultime decadi. Per non parlare del film Natale a Casa Deejay che presenta, tra i vari attori, diversi artisti e personaggi pubblici come: J-AX, Platinette, Elio e le Storie Tese e moltissimi altri. Ovviamente, in quell’occasione unica, non potevano certo mancare gli impiegati della radio stessa che, per la prima volta hanno deciso di cimentarsi nel mondo del cinema e rappresentare i diversi personaggi della storia del Canto di Natale di Charles Dickens.

5. Radio Italia

La radio di Mario Volanti supera abbondantemente i 4 milioni di ascoltatori nel giorno medio. Wow! Questo numeroso seguito é probabilmente dovuto anche alle partnership con alcuni dei tour più importanti degli ultimi anni (come le tournée di Vasco, Tiziano Ferro, Jovanotti e Cremonini). Ad ogni modo questo non é l’unico aspetto che ci fa capire quanto Radio Italia supporti la musica live. Infatti, la radio di Mario Volanti organizza anche eventi come RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO che nel 2016 é stato proposto non solo a Milano ma anche a Palermo! Che dire… forse questa radio ci unirà più di quanto non abbiano fatto Garibaldi e Cavour!

6. Radio 1 Rai

Il canale radiofonico gestito da Gerardo Greco si posiziona al sesto posto in classifica con una media di ben 4 milioni di ascoltatori giornalieri. Dal 2002, il canale radiofonico della Rai é l’unica emittente italiana a diffusione nazionale con l’autorizzazione a trasmettere in modulazione di ampiezza nella banda delle onde medie. Radio 1 Rai gioca un ruolo molto importante nel mondo delle news e dell’informazione a livello nazionale.

7. Radio 2 Rai

Mentre Radio 1 Rai si concentra sull’informazione, il secondo canale radiofonico della Rai intrattiene gli ascoltatori con la musica. Radio 2 Rai propone sicuramente programmi più leggeri e spensierati rispetto al primo canale radiofonico in questione. Ad ogni modo non si può dire che Radio 2 non abbia riscosso un grande successo. Infatti la radio si é assicurata il settimo posto della classifica con quasi 3 milioni di ascoltatori nel giorno medio. Wow… niente male!

8. Virgin Radio

Ecco una radio dove potete ascoltare il vero animo del rock. La Radio di Branson ha spopolato in tutto il mondo e da una decina di anni é arrivata anche nella penisola italica. L’aspetto che contraddistingue Virgin Radio é proprio il genere su cui si focalizza: il rock del passato e il rock di oggi. Ovviamente i diversi programmi variano a seconda degli show e dell’orario del giorno. Quindi di certo non ascolterete mai un bel pezzo Heavy Metal durante la mattinata! Ad ogni modo c’è un’altro aspetto interessante di Virgin Radio. Infatti La rock radio spesso racconta la storia del rock accennando anche e diversi interessanti e buffi aneddoti della vita delle rockstar.

9. Radio 24

Con più di 2 milioni di ascoltatori nel giorno medio, Radio 24 si assicura il nono posto nella scalata radiofonica italiana. La fedeltà degli ascoltatori al palinsesto dell’emittente news&talk del Gruppo 24 ORE é ormai costante. La radio ha raggiunto la propria fama grazie a programmi come La Zanzara (Talk show politico/satirico condotto dall’ormai famosissimo Giuseppe Cruciani) che animano lo spirito degli ascoltatori. Nonostante la fama del Gruppo 24 ORE, Radio 24 riesce ad intrattenere gli italiani anche con discorsi poco diplomatici o non politicly correct. Complimenti Radio 24!

10. Kiss Kiss

La radio napoletana fondata agli inizi degli anni ’70 si aggiudica il decimo posto della classifica con quasi 2 milioni di ascoltatori nel giorno medio. Forse l’inserimento di i Joe Violanti, Cristina Chiabotto, Guido Meda, Enzo Miccio, Simone Rugiati, Dario Cassini, Marisol e Francesco Facchinetti nello staff ha avuto i propri frutti! Effettivamente radio Kiss Kiss é il canale radiofonico più importante del Meridione. Inoltre, il nuovo palinsesto degli ultimi anni ha visto il ritorno dell’iconico Pippo Pelo durante i programmi mattutini. Il Pippo Pelo Show ha effettivamente riscontrato un gran successo e ha ulteriormente contribuito alla fama della radio.