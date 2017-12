“Come neve” di Marco Mengoni e Giorgia è disco d’oro

A neanche un mese dalla pubblicazione, “Come neve” di Giorgia e Marco Mengoni è stato certificato Disco d’Oro!

Una bella soddisfazione per entrambi i cantanti, che hanno espresso la loro gioia sui social.

Un regalo di Natale per entrambi, e per Marco anche una grande sorpresa in occasione del suo compleanno, che cade il 25 dicembre.

"Neve insegnami tu come cadere nelle notti che bruciano a nascondere ogni mio passo sbagliato":"Come Neve" è disco d'ORO!Staff Pubblicato da Marco Mengoni su Mercoledì 27 dicembre 2017

“Come neve” è il primo singolo che vede Giorgia e Marco insieme. Ad accompagnare la canzone anche un video molto particolare, realizzato da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia.

"per le luci che hai acceso a incendiare l'inverno.." il tuo talento racconta la tua anima in voce, buon compleanno Marco!Marco Mengoni#comeneve Pubblicato da Giorgia su Lunedì 25 dicembre 2017

“Come neve” fa parte di “Oronero Live”, album di Giorgia che conterrà il meglio del suo scorso tour, più alcune canzoni inedite, in uscita il 19 gennaio 2018.