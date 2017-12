Sanremo 2018: ecco la squadra completa alla conduzione del Festival

La squadra che condurrà il Festival di Sanremo 2018 sembra ormai al completo: accanto a Claudio Baglioni avremo la showgirl Michelle Hunziker e l’attore Pierfrancesco Favino

Negli ultimi giorni è stata delineata la squadra completa che condurrà il Festival della canzone italiana sul palco del Teatro Ariston. Dopo la conferma della partecipazione della showgirl Michelle Hunziker, arrivata dopo diverse trattative per il cachet, arriva la conferma anche per l’attore definito il “Banderas italiano”. Si tratta infatti di Pierfrancesco Favino, l’attore romano che ha partecipato all’ultim film di Alessandro Pondi “Chi m’ha visto”.

Un Festival, questo del 2018, che passerà sicuramente alla storia, grazie a tutte le nuove regole portate dalla direzione artistica di Claudio Baglioni.

Anche Luca Argentero al Festival di Sanremo?

Accanto a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, si vocifera anche la partecipazione dell’attore Luca Argentero, il sex symbol che di sicuro farà la felicità delle telespettatrici. Per il momento però la cosa non è confermata, e bisognerà aspettare i prossimi giorni per avere la certezza della sua patecipazione.

I concorrenti al Festival di Sanremo 2018

Per quanto riguarda il cast dei cantanti, l’elenco è stato reso noto già da qualche giorno. Vi riproponiamo l’elenco dei partecipanti qui di seguito:

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli – Il segreto del tempo

Nina Zilli – Senza appartenere

The Kolors – Frida

Diodato e Roy Paci – Adesso

Mario Biondi – Rivederti

Luca Barbarossa – Passame er sale

Lo Stato Sociale – Una vita in vacanza

Annalisa – Il mondo prima di te

Giovanni Caccamo – Moderno

Enzo Avitabile con Peppe Servillo – Il coraggio di ogni giorno

Ornella Vanoni, Bungaro, Pacifico – Imparare ad amarsi

Renzo Rubino – Custodire

Noemi – Non smettere mai di cercarmi

Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente

Le Vibrazioni – Così sbagliato

Ron – Almeno pensami

Max Gazzè – La leggenda di Cristalda e Cristomunno

Decibel – La lettera del Duca

Red Canzian – Ognuno ha il suo racconto

Elio e le storie tese – Arrivedorci