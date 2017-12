Ecco chi presenterà i Golden Globe 2018

I presentatori del Golden Globe 2018

Gal Gadot, Penélope Cruz, Seth Rogen e Kerry Washington sono stati confermati come presentatori per i Golden Globe Awards 2018.

La star di “Wonder Woman” – che non ha ricevuto alcuna nomination – farà il suo debutto durante la cerimonia, mentre gli ex candidati Penelope e Kerry e il comico del “Sausage Party” condivideranno con lei il compito di distribuire i premi ai partecipanti, così come rivelato dalla Hollywood Foreign Association.

La star del ‘Late Night’ dirigerà il prestigioso evento – che onora l’eccellenza del cinema e televisione – al Beverly HIlton in California il 7 gennaio e l’HFPA è entusiasta di averlo a bordo.

Il presidente della HFPA, Meher Tatna, ha dichiarato:

“La Hollywood Foreign Press Association è entusiasta di avere Seth Meyers ai 75° Golden Globe Awards che si svolgeranno quest’anno. Con la sua arguzia comica naturale e la sua innata capacità di incantare il pubblico, Seth ci aiuterà a portare avanti la tradizione celebrativa anche quest’anno.”

Il 43enne presentatore famoso per i talk show ha precedenti esperienze di questo tipo, avendo presentato gli ESPY nel 2010 e gli Emmy nel 2014.

Fino al 2009, i Golden Globes venivano mandati in onda senza un presentatore vero e proprio, ma Ricky Gervais ha preso le redini dello show per tre cerimonie tra il 2010-2012, per poi passare il testimone nei successivi tre anni a Tina Fey e Amy Poehler, prima di tornare al timone nel 2016.

La cerimonia del 2017 è stata presentata da un altro presentatore di talk show, Jimmy Fallon.