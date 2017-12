Ed Sheeran ha scritto 8 canzoni per artisti famosi ma non tutti lo sanno

Ed Sheeran è stato autore o co-autore di diverse canzoni pop più o meno famose, eppure non tutti lo sanno. Ecco una lista di 8 canzoni scritte da Ed Sheeran

Non tutti sanno che Ed Sheeran ha scritto e partecipato con altri autori alla stesura di diverse canzoni. Alcune molto famose, alcune meno. Vediamole insieme in questa lista.

“Cold Water” di Major Lazer feat Justin Bieber e Mø

Difficilmente qualcuno può sospettare la presenza di Ed Sheeran tra gli autori di questo brano dal titolo “Cold Water”, questo perché è stato scritto da 7 persone diverse. Tra questi sette, però, c’è anche Ed Sheeran, e una volta che lo si sa, è impossibile non notare la sua mano tra le righe del testo.

“Love Shine Down” di Olly Murs

Anche nella canzone “Love Shine Down” che possiamo andare a scovare all’ultimo posto del disco omonimo di Olly Murs, possiamo trovare la mano di Ed Sheeran. Dopo questa canzone sia Ed Sheeran che Olly Murs hanno fatto molto di meglio, ed è proprio per questo che si può apprezzare la canzone, perché sottolinea e ci fa notare il bellissimo percorso dei due artisti.

La matrice di Ed Sheeran è ben visibile in frasi come “Tu sei la batteria del mio cuore/ E senza di te non posso partire/ Non mi lasciare al buio”. Insomma, quel romanticismo che, se convince poco sulla carta, diventa molto potente in una canzone.

“Tattoo” di Hilary Duff

Un’altra sorpresa per i fan di Ed Sheeran è scoprire che questa delicata canzone di Hilary Duff sia stata scritta proprio dal cantautore inglese. Ultimamente si è sentito parlare poco della Duff, ma questa canzone, nonostante abbia già qualche anno, resta molto piacevole e scoprire che c’è lo zampino di Sheeran non fa che renderla ancora più preziosa. Il testo, scritto appunto da Ed Sheeran, parla di un tatuaggio che resta inciso sulla pelle a ricordare un amore ormai passato. Una poesia che, ora che lo sappiamo, ci viene facile da associare a Sheeran.

“Lay It All on Me” dei Rudimental

La canzone che meno fa pensare a Ed Sheeran è di sicuro questa dei Rudimental “Lay it all on Me”, e infatti è comprensibile se nessuno ha mai sospettato la sua presenza dietro le righe. Eppure, la mano di Sheeran c’è, come co-autore del testo. Questa è la classica canzone che potrebbe far apprezzare Sheeran anche alle persone che non lo amano molto. Siete sorpresi? Ed Sheeran sembra nascosto anche negli angoli più impensati…

“Little Things” dei One Direction

Anche se non sapevate che dietro questa canzone c’è la mano di Ed Sheeran, forse lo avete sempre saputo ad un livello più profondo, questo perché “Little Things” è esattamente una canzone “alla Sheeran”. Un grande successo per i One Direction che hanno scalato le classifiche al tempo con questa ballad dolce e fangosa che, ora che lo sappiamo, sembra proprio una ballad “alla Sheeran”.

Chissà se il grande successo avuto dalla canzone non abbia fatto pentire Ed Sheeran di averla ceduta invece di inciderla lui stesso… In ogni caso questo non l’ha fermato dal cederne altre ad altri artisti. Tanto lo sappiamo, Ed Sheeran è un pozzo inesauribile.

“Love Yourself” di Justin Bieber

Chi sapeva che dietro a “Love Yourself” di Justin Bieber si nascondesse la mano di Ed Sheeran? Bene, questa è un’altra canzone che, fino a quando non te lo dicono, non lo penseresti mai, e dopo è molto ovvio da sembrare proprio un brano di Sheeran.

Ripensandoci, chi altri avrebbe potuto scrivere un verso così tagliente come “A mia mamma non piaci, e le piacciono tutti” ? Soltanto il nostro amato Ed Sheeran poteva arrivare a tanto!

“Say You Love Me” di Jessie Ware

Questa canzone è stata scritta a quattro mani da Ed Sheeran e Jessie Ware. Di sicuro possiamo notare un cantato molto più complesso e articolato di una classica canzone di Ed Sheeran; questo perché era appunto destinata ad una voce molto più potente, com’è quella di Jessie Ware. Una canzone importante che però porta la firma anche di Ed Sheeran. Lo avreste mai detto? Magari tra le pieghe del testo potreste ora riuscire a trovare le parole di Sheeran e la sua poesia.

“Us” di Rita Ora

Non rammaricatevi se non conoscete questa canzone di Rita Ora. “Us” in realtà non è mai stata pubblicata, per via di una disputa della cantante con l’etichetta discografica. Si conosce questo brano soltanto per via dei vari video dei live, dove Rita Ora l’ha più volte cantata. Ebbene, anche dietro a questo pezzo c’è la mano del nostro amato Ed Sheeran. Nonostante il destino avverso che probabilmente non ci darà mai “Us” incisa in un disco, a noi sembra una conzone niente male. Poi, sapendo che c’è lo zampino di Ed Sheeran, diventa ancora più apprezzabile. Cosa ne pensate?