Selena Gomez ha un rapporto teso con la mamma da 3 anni

Il problema si chiama Justin Bieber?

I problemi di Selena Gomez con sua madre Mandy Teefey sarebbero iniziati molto prima della sua nuova relazione con Justin Bieber.

Tutti pensavano che le due donne non si volessero più bene come prima per via del ricongiungimento tra Selena e Justin, ma secondo E! News, i problemi tra Selena e la famiglia vanno oltre la relazione con Justin Bieber.

Una fonte ha detto al sito web: “Selena ha sempre detto che la persona più importante della sua vita è sua madre, Mandy, ma comunque hanno avuto dei problemi ultimamente e hanno attraversato un periodo di alti e bassi”.

La fonte ha rivelato che la coppia ha passato un “intero anno” senza parlarsi, dopo che Selena ha licenziato Mandy come sua manager nel 2014.

“Questo fatto ha causato un’enorme spaccatura nella loro relazione tanto che Mandy non permetteva a Selena di parlare con sua sorella,” ha continuato la fonte.

Selena e Mandy alla fine si sono riunite per produrre la serie di Netflix ‘Tredici‘, ma il tutto non è andato come le due si sarebbero auspicate.

Secondo la fonte, è stato difficile per Mandy portare a termine la serie tv dato che non aveva più il potere di decisione in merito alla carriera della figlia.

“Mandy ha perso la sua influenza come manager dopo che Selena ha rescisso con lei”, ha aggiunto la fonte. “Questo fatto ha causato una profonda spaccatura nel loro rapporto, ma alla fine si sono ricollegate”.

Ma nonostante la famiglia di Selena non approvi la sua relazione con Justin, una seconda fonte dice a E! che Justin sta facendo di tutto per recuperare i rapporti con la famiglia.

“Selena ha a che fare con alcuni problemi familiari al momento e Justin è lì per aiutarla”, ha detto la fonte. “Non vuole causare problemi tra Selena e sua madre… Justin e Selena stanno ancora insieme.”

Quindi il dissapore è nato nel momento in cui Selena Gomez ha deciso di licenziare la madre come sua manager.