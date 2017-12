Capodanno 2018: I migliori festival di tutta Europa

Il Capodanno si avvicina sempre di più. Dunque ecco una lista degli eventi migliori d’Europa che illumineranno la notte di Capodanno.

Awakenings New Year’s Eve Special

Resident: Maceo Plex, Pan-Pot, Amelie Lens, Makam

Il leggendario brand techno Awakenings ha organizzato eventi in tutto il mondo ma nessuna città ospita il festival meglio di Amsterdam.

Una vecchia industria di gas a struttura circolare incarna lo stesso spirito dell’evento che é diventato quasi iconico per la storia della techno europea.

Dove : Amsterdam, Olanda

HYTE Berlin NYE

Resident : Adam Beyer, Chris Liebing, Loco Dice, Nina Kraviz, Ricardo Villalobos

Oggi, Berlino é la patria della musica elettronica. Ogni anno, la capitale tedesca ci sorprende con i suoi eventi che hanno luogo la notte del 31 dicembre. Si può proprio dire che passare il Capodanno a Berlino sia un’occasione più unica che rara!

La lineup dell’evento HYTE’s Berlin presenta la crème de la crème della scena techno. Dunque se non volete perdere questa chance di vivere un’esperienza incredibile andate a Berlino!

Dove: Berlino, Germania

Cosmo NYE Roma

Headliners (2016): Loco Dice, Chris Liebing, Nina Kraviz

Se avete deciso di non andare troppo lontano per questo Capodanno ma avete comunque voglia di festeggiare come si deve non perdetevi il Cosmo NYE a Roma!

La premiere sarà dislocata in vari luoghi nella città eterna. La durata dell’evento sarà di ben dieci ore e ospiterà molte delle star del mondo della techno. Semplicemente imperdibile!

Dove : Roma, Italia

The Warehouse Project

Resident 2016): Hannah Wants, Blonde, Danny Howard, Wookie, Low Steppa

La number one degli eventi techno nello UK torna per Capodanno e sicuramente non ci deluderà.

Il festival di The Warehouse Project avrà luogo a Manchester e celebrerà la scena urban inglese e la scena della musica elettronica in generale.

Dove : Manchester, UK

TIKTAK New Year’s Eve

Headliners: Broederliefde, BIGGI, Lucas & Steve, Jonna Fraser, Lil Kleine

Si sa, ogni Capodanno Amsterdam ci strabilia con i suoi innumerevoli eventi. Il Ducht party chiamato TIKTAK é proprio uno di questi. L’evento avrà luogo non solo ad Amsterdam bensì in molte altre città olandesi come: Utrecht, Rotterdam, Groningen e Breda. Wow! hanno proprio voluto fare le cose in grande eh !

Dove : Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen, Breda, Olanda

Loveland New Year

Resident: Alan Fitzpatrick, Enrico Sangiuliano, Mathias Kaden, Oliver Koletzki

Eh sì, anche questa volta ci ritroviamo proprio ad Amsterdam dove Il famosissimo re della techno Alan Fitzpatrick ha deciso di salire in console per farci ballare come non mai. Ad ogni modo la lineup del famosissimo festival chiamato Loveland New Year non finisce qui. Infatti l’evento ospiterà anche gli iconici Oliver Koletzki, Mathias Kaden e Enrico Sangiuliano.

Dove : Amsterdam,Olanda

Eastern Electrics NYE

Resident (2016): Richy Ahmed, Darius Syrossian

Se state girando il Regno Unito non perdetevi questa chicca! il brand underground Eastern Electrics torna per la vigilia di Capodanno per sorprenderci tutti! Infatti é estremamente possibile che, in onore dell’inizio del 2018, l’evento ritorni alle proprie origini con una location tipicamente suggestiva. Effettivamente, Eastern Electrics avrà proprio luogo in una warehouse, come hai vecchi tempi!

Dove: TBA, UK