Chance The Rapper critica il film Bright su Twitter

Will Smith ha preso parte ad un nuovo Big-budget Netflix movie lanciato il 13 dicembre.

E mentre l’attore si gode la propria fama Chance The Rapper ha iniziato una nuova discussione su Twitter. Le dichiarazioni dell’arista sarebbero proprio in merito al nuovo film targato Netflix. Infatti,

Chance The Rapper ha criticato il nuovo progetto con Will Smith attaccando soprattutto la descrizione razzista del film Bright.

Bright il film

Diretto dal famosissimo David Ayer (direttore di Suicide Squad) e scritto dall’iconico Max Landis, Bright é stato definito come il film più costoso mai creato da Netflix. La pellicola é ambientata in un mondo fantastico dove delle creatore mistiche convivono con gli umani. Nel film Will Smith incarna il ruolo di un poliziotto che collabora con un orco in una missione estremamente importante. I due dovranno recuperare un’arma mortale! Niente di meno eh!

Su Twitter, Chance ha espresso il proprio disgusto per quanto riguarda una determinata scena. Il momento in questione rappresenterebbe un orco linciato. Secondo Chance The Rapper questa scena conterrebbe del materiale razzista.

Le critiche di Chance The Rapper

L’artista ha dichiarato di sentirsi disgustato dal razzismo allegorico contenuto nel film Bright. Secondo Chance, questo tipo di razzismo dovrebbe essere arginato dalle emozioni umane o dalla tolleranza e non dalla legge o dal sistema sociale. Nell’opinione del rapper, nel film il fenomeno del razzismo si sfoga sugli orchi e non sugli esseri umani. Tuttavia, la metafora ha comunque disgustato l’artista che si é sentito offeso da determinate scene.

Un fan ha risposto alle dichiarazioni di Chance The Rapper chiedendo all’artista se effettivamente il musicista avesse mal interpretato determinate scene vedendo, forse, qualcosa che in realtà non c’era. L’artista ha ribattuto dicendo di aver cercato di affrontare il film da un altro punto di vista. Ad ogni modo Chance ha ritenuto che la battuta “Fairy Lives don’t Matter.” pronunciata da Smith fosse alquanto inequivocabile. Effettivamente certe parole non lasciano molto spazio all’immaginazione, soprattutto se si prende in considerazione il momento storico in cui stiamo vivendo.

Dalla pubblicazione di Bright, avvenuta durante la giornata del 13 Dicembre, il film non ha ricevuto delle critiche troppo benevole. Ad ogni modo non si può dire che da un punto di vista tecnico il film non sia un capolavoro.