Guarda il trailer di “The Open House” in uscita su Netflix

The Open House segna il primo lungometraggio scritto e diretto dai nuovi arrivati Matt Angel e Suzanne Coote, e sembra che stia per diffondere un po’ di spavento.

Il film è incentrato su una madre single, Naomi (Piercey Dalton), e suo figlio adolescente, Logan (Dylan Minnette), che iniziano la storia trasferendosi temporaneamente in una casa di montagna appartenente a uno degli amici della mamma. All’inizio è un po’ scoraggiante, con i vicini che si rivelano un po’ troppo amichevoli, e le case aperte programmate vengono organizzate ogni domenica mentre l’amico cerca di vendere il posto. Sfortunatamente, le cose passano da sconcertanti a super spaventose molto velocemente, mentre Naomi e Logan arrivano alla conclusione che qualcuno dalle case aperte potrebbe aver oltrepassato il loro benvenuto.

Il film sembra un film di invasione domestica nquietante, e vale la pena sottolineare che Netflix ha avuto alcune importanti vittorie con gli horror negli ultimi anni. Le collaborazioni con il fantastico Mike Flanagan hanno prodotto il fantastico Hush e il fantastico Gerald’s Game per il servizio di streaming, e più recentemente lo scrittore/regista Zak Hilditch ha fatto un ottimo lavoro adattando Stephen King del 1922.

Vale anche la pena sottolineare che Dylan Minnette sta iniziando a costruire un curriculum divertente anche nel genere horror. Forse lo ricorderai dalla scorsa estate, al fianco di Jane Levy e Stephen Lang nell’infaticabile Lights Out di Fede Alvarez, ma è anche a soli due anni di distanza dal sorprendentemente divertente Goosebumps di Rob Letterman. Non è ancora stato un buon typecast, visto che ha anche interpretato il ruolo principale nella serie drammatica di Netflix 13 Reasons Why, ma sarebbe bello vederlo diventare un attore serio nel film spaventoso negli anni a venire – in particolare se è in grado di continuare a far parte di tali produzioni di qualità.

Gli abbonati al servizio di streaming Netflix saranno in grado di vedere da soli il nuovo thriller quando arriverà il 19 gennaio 2018.