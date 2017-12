Taylor Swift, Kendrick Lamar, Charli XCX, P!Nk e altri sono andati oltre i confini del video musicale standard nel 2017, affrontando ogni aspetto, dal razzismo ai ruoli di genere, attraverso immagini vivide, provocanti e spesso divertenti.

Di seguito sono riportati i 10 migliori video musicali di quest’anno.

10. Kelela, “LMK”

Kelela, una bionda con parrucca, recita in questo ritorno al passato negli anni ’90, che attinge all’estetica (dall’armadio all’illuminazione) di video di gruppi R & B come TLC e Destiny’s Child. L’energia rilassata si allinea al messaggio della canzone: nessuno cerca di adattarsi, la festa è appena iniziata. – LYNDSEY HAVENS

9. P!nk, “Beautiful Trauma”

Dopo il suo tributo all’androginia durante i VMA, vediamo P! Nk al fianco di Channing Tatum in questo esilarante omaggio a I Love Lucy. Non solo questa clip è affascinante, ma le sue tinte sature e le sequenze di danza attentamente coreografate completano la trama completamente realizzata, che non è mai eccessivamente ambiziosa. – PATRICK CROWLEY

8. Dua Lipa, “New Rules”

Il video musicale di “New Rules” di Dua Lipa, che ha cambiato capelli, si basa sulla ragazza che ha veramente suggellato il successo della canzone. In essa, Lipa e una squadra di fidanzate hanno un pigiama party glamour in un hotel di Miami, rendendo la canzone non solo romantica, ma trasmette anche le gioie dell’amicizia femminile. – TATIANA CIRISANO

7. Taylor Swift, “Look What You Made Me Do”

C’era molta scommessa per Taylor Swift che entrava in questa nuova era: come avrebbe mai superato le vendite di 1989? Con questo video, la pop star più grande del mondo ha accettato il suo ruolo di cattiva nella narrativa della cultura pop. Non solo, ma fino ad ora ha realizzato la sua clip più cinematografica, con protesi zombi, ballerini maschi e con più simbolismo di un film di Kubrick. Guarda cosa le hai fatto fare, sul serio. – P.C.

6. Selena Gomez, “Bad Liar”

Grida alla Battaglia di Troia – la canzone preferita dello staff di Billboard del 2017 è arrivata con un video musicale era altrettanto affascinante e imperscrutabile. Questo video ha trascinato Selena negli anni ’70, con la nostra eroina che tiene tutti e quattro i ruoli principali, e quei baffi le stanno incredibilmente bene! Lei è il preside, ingarbugliato, che flirta con facoltà! L’allenatrice bionda di pallacanestro dall’altra parte. E la moglie del preside, così come l’intrepida liceale che osserva tutto, che è anche la figlia del preside. Nel corso del 2017, l’ex star Disney ha dimostrato quanto stia diventando accattivante, e questa clip di Jesse Peretz ha catturato la sua ascensione in tutta la sua gloria. – CHRIS PAYNE

5. Migos, “T-Shirt”

Durante gli ultimi giorni del 2016, Migos ha barattato le sue auto sportive con le motoslitte e si è trovato in una tempesta perfetta per affrontare il nuovo anno. Diretto da Quavo stesso, membro del DAPS e Migos, il video di “T-Shirt” porta gli spettatori in un’esperienza cinematografica attraverso un’immersione nel lago ghiacciato Tahoe, nella più bizzarra trappola di tutti i tempi, con l’aspetto del trio di Atlanta – completamente ricoperto di pelliccia dalla testa ai piedi – diventando uno dei look più iconici in tutto il 2017 del mondo pop. – REGINA CHO

4. JAY-Z, “The Story Of O.J.”

Lo scorso giugno, JAY-Z ha causato frenesia con il suo video “The Story of OJ”. Diretto da JAY e Mark Romanek, l’animazione è animata in bianco e nero, affronta il razzismo a testa alta: mentre croci brucianti e campi di cotone pervadono la clip, Hov si trasforma in Jaybo – un’opera teatrale del personaggio Sambo del libro per ragazzi pubblicato nel 1899 “La storia di Little Black Sambo”. – CARL LAMARRE

3. Charli XCX, “Boys”

Joe Jonas fa una festa con i pancake, Chromeo fa un duello con i cuscini e Diplo affronta i cuccioli nel video musicale inondato di rosa per l’inno “Boys” di Charli XCX, che presenta 60 cammei di celebrità maschili. Ma è più che un sogno da sogno: il video autodiretto di Charli gira intenzionalmente lo sguardo maschile, offrendo una fresca e divertente critica degli stereotipi di genere. – T.C.

2. Kendrick Lamar, “HUMBLE.”

Dalla rievocazione storica del dipinto del XV secolo di Leonardo da Vinci, “L’ultima cena”, alla tranquilla riproduzione dell’iconica pubblicità della senape grigia di Poupon degli anni ’80: “HUMBLE” di Kendrick Lamar. il video funge da cornucopia culturale tutt’altro che modesta. Il visual, diretto da Dave Meyers e The Little Homies, ti farà riavvolgere dopo il decimo replay per catturare un altro sottile omaggio. Nonostante la ricchezza della clip nei riferimenti, la densità del contesto culturale e le semplici immagini sbagliate, è la semplicità del messaggio generale del video che è l’aspetto più imbattibile, che consente al video di essere rilevante fino alla fine dei tempi: siediti, Sii umile. – R.C.

1. Perfume Genius, “Slip Away”

Tutto il Perfume Genius (a.k.a Mike Hadreas) è splendidamente eseguito, dal modo in cui si veste alla sua salita sul palco. I suoi video musicali non sono diversi: “Slip Away” vede il cantante correre attraverso diversi mondi fantastici, come se cercasse letteralmente di sfuggire alle voci, ai pensieri e alle opinioni che intasano le menti di molti. L’uso di colori contrastanti – tonalità calde e fredde – ritraggono i due mondi che Hadreas affronta, finché alla fine non si uniscono come uno prima di scoppiare in fiamme. Un finale decisamente appropriato per un artista con un talento per queste cose. – L.H.