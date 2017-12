I Major Lazer pubblicano il loro nuovo singolo ‘Go Dung’

Ecco un regalo speciale da parte Diplo and co! I Major Lazer hanno deciso di far trovare sotto l’albero un nuovo singolo per tutti i fans che si sono comportati bene quest’anno. Il nuovo brano si chiama ‘Go Dung’ e sta già spopolando sul web.

La canzone é una collaborazione con Kes, una band i cui membri provengono da Trinidad e Tobago. la musica del gruppo si può descrivere come un’aggraziata miscela di diversi generi musicali quali: la soca, la calypso, il reggae e il pop.

Major Lazer ( la electro crew fondata propio da Diplo) ha pubblicato la collaborazione su Soundcloud come free stream. L’idea di tale gesto é proprio quella di regalare a tutti i fans la possibilità di ascoltare il brano senza dover spendere nulla. Che bel regalo di Natale!

Il singolo Go Dung segue la pubblicazione del favoloso EP di Major Laser pubblicato durante quest’ultimo anno. Il progetto é intitolato ‘Know No Better’ e ha visto la collaborazione di molti grandi artisti come Sean Paul, Quavo from Migos, e Camila Cabello.

I progetti futuri dei Major Lazer

Ad ogni modo i Major Lazer non finiscono mai di sorprenderci e viziarci. Infatti il gruppo di musica elettronica ha annunciato il prossimo album intitolato ‘Music Is the Weapon’. Questo progetto dovrebbe uscire durante i mesi del 2018.

Nonostante i Major Lazer puntino sempre al top, il gruppo ha dovuto affrontare dei down molto pesanti nell’ultimo anno. Infatti l’electro crew ha dovuto rispondere alle critiche che accusano la band di appropriazione culturale.

Le critiche contro i Major Lazer

Alcuni critici, infatti, hanno attaccato i Major Lazer dichiarando che l’uso della cultura Indiana nel video di ‘Lean On’ era assolutamente fuori luogo. Inoltre anche i richiami ai generi musicali caraibici nei progetti del gruppo sono stati messi in questione. Insomma bisogna proprio dire questi commenti non sono stati dei più gradevoli.

Ad ogni modo, parlando con NME, Diplo ha dichiarato che la musica del gruppo riflette semplicemente la multi-etnicità di una parte di Miami.Infatti é proprio a quell’aspetto di diversità etnica che il gruppo si ispira.

Diplo ha continuato sostenendo che Miami sia il posto con più diversità culturali in cui lui sia mai stato. Effettivamente, la città americana presenta una rete multiculturale notevole. Infatti Haitiani, Latini, Cubani Ebrei e molte moltissime altre persone di diverse etnie convivono pacificamente nella città caraibica.