Crotone Napoli: 0 – 1 | Cronaca | Migliore e Peggiore | Dichiarazioni post gara

Il Napoli espugna Crotone e si laurea campione d’inverno

La diciannovesima giornata di serie A apre i battenti con un verdetto: il Napoli è campione d’inverno. Titolo che non assume nessuna rilevanza concreta ma statisticamente, circa il 70% delle squadre che al primo giro di boa sono in cima alla classifica, al termine della stagione riescono ad acciuffare lo scudetto. Gli azzurri dopo aver superato il Crotone per 0-1 grazie ad una rete di Hamsik al 17’ minuto, si issano a quota quarantotto, centrando, altresì, il quarto risultato utile consecutivo in campionato, oltre che la nona vittoria lontano dal San Paolo.

Per la banda di Sarri, inoltre, si tratta del cinquantaseiesimo punto conquistato, in trasferta, nel 2017, il novantanovesimo complessivo in campionato durante l’anno solare. Numeri imponenti per una compagine che sta dimostrando in Italia di poter duellare ad armi pari con una corazzata indistruttibile, quale è la Juventus. Per Hamsik, invece, giunge la rete numero 117 in azzurro, che non fa altro che consolidare la sua leadership nella speciale graduatoria dei marcatori all time in casa Napoli. Ieri, tra l’altro, sulle maglie indossate dai calciatori partenopei vi era una patch in cui veniva celebrato il centosedicesimo gol siglato dal capitano slovacco che gli ha permesso di superare in questa classifica un “mostro sacro” come Diego Armando Maradona.

Il Crotone, invece, resta inchiodato al terzultimo posto a quota quindici, in coabitazione con la Spal. I pitagorici incappano nella seconda sconfitta di fila in campionato, la terza durante la gestione Zenga. Per i rossoblù, inoltre, è il quinto ko all’Ezio Scida, anche se il tecnico dei calabresi e lo staff dirigenziale, al termine della gara contro il Napoli, hanno puntato il dito nei confronti dell’arbitraggio del signor Mariani, reo, a loro dire, di non aver assegnato un rigore solare ai padroni di casa, al 65’, per un tocco con il braccio di Mertens in occasione di un cross dalla bandierina.

Rivedendo le immagini al rallentatore, infatti, appare piuttosto evidente come il folletto belga intercetti irregolarmente la sfera, motivo per cui sia alquanto discutibile l’atteggiamento mantenuto dal fischietto di Aprilia e dal VAR, i quali non hanno minimamente posto l’attenzione su questo caso dubbio. Riavvolgendo il nastro della gara, la prima chance degna di nota del match avviene proprio al 17’ quando Hamsik effettua uno scambio fuori area con Allan, per poi ricevere nuovamente palla ed infine estrarre dal cilindro una conclusione angolata su cui Cordaz non riesce ad intervenire. Per il centrocampista slovacco è il quarto centro in questo campionato. A seguire sono ancora gli ospiti a sfiorare il raddoppio con Insigne, il quale riceve palla da Allan, e complice un velo astuto di Callejon, va al tiro, ma l’estremo difensore rossoblù è provvidenziale nel deviare il fendente sopra la traversa. Ancora i partenopei sugli scudi con Mertens autore di un calcio di punizione, dal limite, che sorvola lo specchio della porta per una questione di centimetri.

Nella ripresa, i pitagorici mostrano maggiore veemenza mettendo i brividi a Reina con un bolide dalla lunga distanza di Stoian che si spegne di poco sul fondo. Gli azzurri reagiscono con Insigne protagonista di un tocco morbido che si stampa sulla traversa, mentre sul conseguente tiro di Callejon è Cordaz a murare la porta. I padroni di casa non si arrendono e provano ad impensierire Reina con Trotta, il quale riceve palla inavvertitamente proprio dall’estremo difensore spagnolo, ma il suo tentativo di pallonetto viene intercettato abilmente dal numero venticinque azzurro. Al 65’, come detto, avviene il caso da VAR con Mertens protagonista di un tocco con il braccio, all’interno dell’area. L’arbitro Mariani lascia correre, così come i suoi assistenti che non segnalano tale episodio, facendo imbufalire la panchina del Crotone. I rossoblù continuano nella disperata ricerca del pareggio, stavolta con il neo entrato Crociata che sfodera un tiro dalla distanza, deviato sul fondo da Reina. Nei minuti finali, invece, è il Napoli nuovamente a farsi vivo con Diawara, subentrato al 77’ al posto di Jorginho, autore di una conclusione da fuori area che chiama ad un intervento straordinario Cordaz, il quale poi deve ripetersi sul tentativo di tap-in di Callejon, sventato con il piede. L’ultimo sussulto del match avviene ancora all’interno dell’area dei partenopei con un contatto tra Ceccherini e Maggio. Anche stavolta scoppia la polemica dalle parti di Zenga, ma rivedendo le immagini al rallentatore, è assolutamente da condividere la scelta del signor Mariani di sorvolare. E’ questa l’ultima emozione proveniente dall’Ezio Scida, con i padroni di casa che escono dal rettangolo verde a testa alta, consapevoli di aver dato il massimo di fronte ad una squadra di primissimo livello, mentre il Napoli, conquista tre punti preziosi che consente loro di festeggiare il titolo di campione d’inverno ma soprattutto di proseguire la corsa verso il tricolore.

In mixed zone, queste le dichiarazioni rilasciate da un Maurizio Sarri che placa i facili entusiasmi per la conquista di un traguardo, a suo dire, decisamente virtuale: “Il titolo di campione d’inverno è un qualcosa che non ha nessun valore. Ci rende orgogliosi perché stiamo facendo un bel cammino e basta. Per garantire un futuro importante al Napoli l’ingresso in Champions per noi è importantissimo. Mertens a secco di gol in campionato dal 29 ottobre scorso? Gli ho detto di non pensarci assolutamente. Veniamo da una partita in cui ha fatto tre assist. Sull’episodio da rigore? La palla batte sul petto. Poi c’è Hamsik che la devia trenta centimetri. Io vedo la maglia in petto che si deforma quindi per me la prende di petto. Se l’ha presa non penso che si possa parlare di volontarietà. Allan e la nazionale? Penso la meriti e spero che non lo chiamino (sorride ndr). Se cominciano a chiamarlo ogni volta per noi sono problemi seri. Sulla sostituzione di Insigne? Lorenzo sta venendo da un periodo di inattività per l’infortunio e quindi in questo momento lo stiamo inserendo in maniera graduale. Riteniamo che sia meglio gestirlo così”.

Walter Zenga, invece, piuttosto corrucciato per la sconfitta, a suo dire immeritata, pone l’accento sul rigore non assegnato ai suoi uomini: “Il tocco di mano di Mertens? Io vorrei capire come funzione il VAR. Sono appena tornato ad allenare in Italia e sono stato squalificato subito per proteste. Oggi non ho protestato, non dico niente perché parlano le immagini. Noi abbiamo fatto una grande partita ma vorrei capire come funziona il VAR. Se l’arbitro non ci arriva deve arrivarci il VAR ma dalle immagini mi sembra chiarissimo che ci sia un rigore per noi. Vorrei capire come funziona, chi lo gestisce e chi guarda le cose. Non voglio dire che non hanno dato il rigore perché si trattava del Crotone però questa cosa ti lascia l’amaro in bocca. Il quarto uomo mi ha detto che il VAR ha fatto il silent check dicendo che non era rigore. Credo che un rigore in quel momento avrebbe potuto riaprire la gara. Rivedendo le immagini ti chiedi come sia possibile che il VAR non abbia dato questo rigore: sono molto esterrefatto e molto arrabbiato. Qui di involontario non c’è nulla”.

Migliore del match- Hamsik: Il capitano azzurro trascina la sua squadra verso la vittoria ed il titolo di campione d’inverno. Per il numero 17 è il centodiciassettesimo gol tra le fila dei partenopei, giunto al 17’ minuto dell’ultima gara del 2017. Anche la cabala ha un suo significato. Magico.

Peggiore del match- Mertens: Il folletto belga sembra avere le polveri bagnate. Non incide sotto porta ed è piuttosto impreciso. Abulico.