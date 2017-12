Gli 8 migliori film horror del 2017

La fine del 2017 é ormai alle porte. Dunque sembrerebbe doveroso tirare le somme e stilare una lista dei migliori horror movies dell’anno. Effettivamente, il 2017 é stato un anno generoso per questo genere cinematografico che ha avuto l’occasione di presentare pellicole strabilianti e di gran successo. Ecco quindi una lista degli 8 migliori film horror e thriller dell’anno.

8. Prevenge

L’iconica Alice Lowe ha scritto diretto e ha recitato nel suo film intitolato Prevenge, uno dei migliori e più oscuri film dell’anno. Lowe recita nei panni di Ruth, una donna incinta che affronta il lutto del proprio partner. La donna prende ordini dal feto malefico dentro di lei che la obbliga ad uccidere.Questo film si potrebbe descrivere con due parole: Gravidanza Horror.

7. The Devil’s Candy

Il direttore australiano Sean Byrne ritorna sul set dopo un lungo periodo con il sequel di un suo progetto precedente.The Devil’s Candy é un film a dir poco impressionante. Nella pellicola, Ethan Embry recita nel ruolo di un aspirante artista che fatica ad arrivare alla fine del mese.

La famiglia del protagonista decide di comprare una casa ad un prezzo esageratamente basso ( chi sa come mai?). Ad ogni modo il venditore ha deciso di omettere un fatto raccapricciante che ha a che vedere con la casa in questione. Effettivamente i precedenti proprietari della casa sono morti per mano del figlio. Il ragazzo sosteneva che era stato il demonio ad indurlo a fare un gesto simile.

6. Gerald’s Game

Quest’ adattamento di Stephen King sembra proprio uno scary movie per adulti. Carla Gugino e Bruce Greenwood recitano nei rispettivi ruoli di Jessie e Gerald. I due sono una coppia sposata

che ha bisogno du una ventata d’aria. Jessie insiste mostrando la propria voglia di fare nuove esperienze. Ad ogni modo, le cose iniziano a prendere una piega diversa rispetto ai piani di Jessie quando Gerald esprime le proprie violente fantasie sessuali.

La situazione inizialmente angosciante diventa successivamente straziante quando Gerald muore per un attacco di cuore mentre Jessie resta incatenata senza nessuna via di salvezza. La performance della Gugino é estremamente forte ed impressionate. Il personaggio di Jessie dimostra di avere una dualità femminile intrinseca che mostra sia vulnerabilità che forza. Semplicemente incredibile!

5. The Killing of a Sacred Deer

L’iconico direttore Yorgos Lanthimos eccelle ancora una volta nel trasformare un film in un vero e proprio mondo a 360 gradi.

Come il film di Lanthimos intitolato The Lobster, Sacred Deer inizia come un’assurda e surreale commedia dark con una certa sensibilità europea. Ad ogni modo, la situazione diventa sempre più oscura e raccapricciante scena dopo scena. La tensione é perfettamente scolpita nel film e cresce gradualmente durante tutto il progetto.

L’idea del film é di dare due emozioni totalmente contrastanti allo spettatore: la prima é la repulsione nei confronti del film e l’altra é l’attrazione nei confronti dell’esperienza che la pellicola stessa propone.

4. Hounds of Love

Ecco un nuovo crime horror suburbano ovviamente girato da un australiano. Effettivamente gli australiani ci sanno fare con questo genere di film, basta solo pensare a pellicole come: Lake Mungo e The Snowtown Murders. Hounds of Love si può considerare come il debutto di Ben Young e racconta la storia di una liceale alquanto ribelle rapito da una banda criminale locale. Tendenzialmente questo gruppo di sequestratori obbliga le povere sventurate a diventare schiave del sesso prima di ucciderle.

Young ha fatto un lavoro incommensurabile. Effettivamente, con questo film, Young vuole solleticare l’immaginazione dello spettatore lasciando le più violente scene della pellicola nell’ombra.

3. A Dark Song

A Dark Song può essere considerato come il debutto dell’irlandese Liam Gavin che ci fa riflettere su concetti come il dolore il lutto e la perdita. La trama della pellicola si concentra sulla protagonista, una donna ossessionata con il fatto di raggiungere il proprio figlio ormai defunto. Il personaggio disperato decide di cercare un occultista che la guidi durante un rituale spiritico.

Tutto ciò servirà a far riunire la madre con il figlio scomparso. Ad ogni modo, una volta iniziato il rituale nessuno potrà lasciare la casa dove l’incontro con lo spirito avrà luogo, almeno fino alla fine del processo. Il film mostra le diverse disavventure che la donna dovrà affrontare durante il rituale.

2. Get Out

Non é possibile criticare in modo negativo il film intitolato Get Out. La pellicola é un’interpretazione satirica e agghiacciante dell’ipocrisia post-obamiana che spesso si riscontra nel ceto medio alto della società americana. L’horror-thriller di Jordan Peele si é aggiudicato una serie di nomination per il 2018 ottenendo un risultato storico per il genere cinematografico dell’horror. Niente male!

La trama parla di una giovane coppia formata da Chris Washington, un fotografo afroamericano e Rose Armitage, una giovane ragazza di una famiglia WASP. Chris decide di incontrare la famiglia della fidanzata ma questa visita sfocia rapidamente nell’orrore e nel delirio.

1. IT

Il remake dell’iconico film intitolato IT non poteva non aggiudicarsi il primo posto in classifica. La sublime pellicola di Andy Muschietti ha sorpreso il pubblico oltre ogni immaginazione. Un’ulteriore aspetto che ha provocato uno sconcerto (ovviamente positivo) é stato proprio l’incasso del botteghino.

Effettivamente, la nuova versione di IT ha convinto anche i più scettici tra gli amanti del genere. La nuova interpretazione del racconto di Stephen King é stata curata nei minimi dettagli al fine di raggiungere la perfezione assoluta. Il film non si limita semplicemente a dare un nuovo punto di vista alla storia che tutti gli amanti dell’horror conoscono. Infatti, la pellicola va ben oltre tutto ciò esaltando soprattutto la figura del mostro protagonista ( o meglio antagonista).

Il personaggio di Pennywise non é mai stato analizzato meglio e la sua figura non é mai stata così invadente ed onnipresente. Inoltre non si può certamente trascurare l’aspetto più tecnico del film in questione. Infatti gli effetti speciali del film, le riprese e il trucco del famigerato Pennywise sono semplicemente strabilianti. Inutile dire che questa posizione nella classifica sia più che meritata.

Effettivamente non sarebbe proprio stato possibile non mettere la pellicola in questione al primo posto di questa chart. In ogni caso questo ritorno a Derry é stato spaventosamente piacevole per tutti gli horror fans.