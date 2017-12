Hellas Verona – Juve | Prob. Formazioni | Dichiarazioni di Allegri e Pecchia

La Juventus di scena a Verona per proseguire l’inseguimento alla capolista

Il posticipo serale della diciannovesima giornata di serie A regala un match decisamente interessante tra Hellas Verona e Juventus. I bianconeri sono attualmente secondi in classifica a quota quarantaquattro, quattro punti dietro il Napoli capolista e campione d’inverno. La Vecchia Signora è reduce da cinque risultati utili consecutivi, frutto di quattro vittorie ed un solo pareggio, oltre al dato altisonante di non subire reti da otto gare di fila, se sommiamo anche le due in Champions League e l’ottavo di finale di Coppa Italia. Difesa granitica, quindi, e attacco spumeggiante con quarantacinque reti all’attivo.

L’Hellas, invece, è penultima in classifica a quota tredici. Gli scaligeri hanno vinto una sola volta nelle ultime quattro gare disputate, mietendo, però, tra le mura amiche una vittima illustre come il Milan. Al Bentegodi, sino ad ora, i gialloblù hanno inanellato due vittorie, un pareggio e ben sei sconfitte, uno score tutt’altro che invidiabile, difficilmente migliorabile al cospetto di una Juventus famelica. Verona, però, non rappresenta una trasferta agevole per i campioni d’Italia in carica che nelle ultime tre apparizioni al Bentegodi contro l’Hellas hanno racimolato la miseria di due punti sui nove a disposizione: un monito per la banda di Allegri al fine di non sottovalutare tale impegno.

Nella giornata di ieri, intanto, i due allenatori hanno rilasciato importanti e significative dichiarazioni alla vigilia di questa attesissima sfida. Il tecnico bianconero si è espresso così: “La partita di domani (oggi ndr) è importante, conta solo vincere per chiudere bene l’anno. Tra l’altro la Juventus non vince a Verona dal 2001 e ha perso tante volte. Credo che sulle diciassette sfide precedenti, dieci siano state sconfitte. Quindi domani (oggi ndr) ci aspetta una sfida complicata, anche per via delle assenze. Pjanic non c’è, come anche Buffon, De Sciglio e Cuadrado. Il colombiano ha un’infiammazione la pube, difficile che ci sia anche nel derby. Come sostituire Miralem? O gioca Bentancur o Marchisio, altrimenti centrocampo a due. Matuidi è da valutare perché ha saltato parte dell’allenamento di giovedì. L’intoccabilità di Dybala dipende dalla condizione di tutti. La panchina fa bene ogni tanto, ci deve essere competizione all’interno del gruppo. Serve la disponibilità di tutti, ora in allenamento corrono tutti perché a nessuno piace stare in panchina. In difesa, per quanto riguarda Rugani, devo ancora decidere. Giocheranno due tra lui, Benatia e Chiellini. Douglas Costa si è ambientato ed è un calciatore straordinario. Non c’erano dubbi su questo”.

Dal quartier generale di Peschiera del Garda, queste le parole pronunciate da Fabio Pecchia a ventiquattro ore, circa, dalla sfida contro la Vecchia Signora: “Abbiamo perso diversi punti quest’anno, ma Udine fa più male perché venivamo da un bel momento, con prestazioni di un certo valore. Ci può servire ma dobbiamo lasciarcela alle spalle e andare avanti subito. Fa più rabbia quando abbiamo fatto la prestazione ma senza raccogliere nulla. Contro la Juventus dobbiamo dare il meglio e fare una partita con coraggio, perché è evidente chi abbiamo davanti. Dobbiamo provare a fare una partita che possa emozionare i nostri tifosi. Tutto però dipenderà dal nostro atteggiamento e dal nostro modo di essere in campo, inteso non in senso tattico, ma di cuore, coraggio e personalità. Sono tutti disponibili tranne Fares e Cerci. Valoti è a disposizione ma non al meglio. Caceres dovrebbe aver smaltito il problema alla schiena così come Souprayen”.

Spostando l’attenzione sulle probabili formazioni, il tecnico degli scaligeri dovrebbe far affidamento al 4-2-3-1 con Nicolas in porta, Ferrari e Caceres lungo le corsie laterali, mentre Caracciolo ed Heurtaux comporranno il duo centrale di difesa. Sulla mediana spazio a Buchel e Bruno Zuculini, mentre sulla trequarti Romulo, Valoti e Verde agiranno alle spalle dell’unica punta di ruolo Kean. Allegri dovrebbe rispondere con il 4-3-2-1 con Szczesny tra i pali, Benatia e Chiellini coppia centrale di difesa. Agli esterni fiducia a Lichtsteiner a destra ed Alex Sandro sul fronte opposto. A centrocampo agiranno Khedira, Marchisio e Matuidi, mentre sulla trequarti Dybala e Mandzukic saranno chiamati al compito di servire Higuain, quale terminale offensivo. L’arbitro designato per dirigere il match è il signor Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo.