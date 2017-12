I migliori film da guardare nel 2018

Un posto comodo, un grande schermo e tanti popcorn; ecco l’occorrente necessario per godere dei prossimi film in uscita nel 2018.

L’anno nuovo è alle porte, sono tante le sorprese che ci aspettano, altrettanto numerose le novità nelle sale cinematografiche. Scopriamo insieme alcune delle migliori uscite.

Mamma Mia 2! Here We Go Again

Lo scatenato cast di Mamma Mia: Here We Go Again è protagonista del nuovo trailer del sequel scritto e diretto da Oal Parker. I dettagli della storia sono ancora molto scarsi al momento ma ci si aspetta che seguano ciò che è stato impostato nel primo film, con Sophie ancora beatamente inconsapevole di chi sia veramente figlia tra Sam, Harry o Bill, dopo che tutti e tre hanno scelto di condividere le responsabilità paterne. Donna ha finalmente sposato Sam alla fine del primo Mamma Mia! mentre sua figli ha deciso di posticipare il matrimonio.

Il ritorno di Mary Poppins

Il film, in uscita a Natale 2018, riporterà sul grande schermo la severa governante inventata da Pamela Travers, che con un pizzico di magia trasforma la vita dei bambini Banks in un incredibile gioco.

La pellicola sarà ambientata 25 anni dopo l’originale e vedrà il ritorno della famiglia Banks e della famosa tata, che si riavvicina a loro dopo un grave lutto. A morire è la moglie di Michael Banks (Ben Whishaw), che lascia orfani tre bambini di nome Annabel, Georgie e John. La zia Jane (Emily Mortimer), ora un’attivista come la madre prima di lei, corre subito in aiuto del fratello, ma non riesce a tirarlo su di morale. Per riparare lo strappo causato dal lutto ci vorrà l’arrivo di Mary Poppins (Emily Blunt), che insieme al suo amico Jack il lampionaio (Lin-Manuel Miranda) farà vivere alla famiglia numerose avventure in cima al Big Ben, nelle profondità dell’oceano, ballando con i pinguini e visitando la sua stramba cugina Topsy (Meryl Streep).

Coniglio Peter

Ideato dalla scrittrice e illustratrice Beatrix Potter nel 1902, Peter Rabbit è stato protagonista di alcuni libri per l’infanzia impreziositi dagli acquerelli dell’autrice. Il primo fu rifiutato da tutti gli editori di allora e Potter dove auto-pubblicarlo – con immagini stampate in bianco e nero e parte per la copertina a colori.

La fattoria di Mr. Thomas McGregor ha una nuova vicina: Bea, amante degli animali. Lui cerca di conquistarla ma lei sembra preferirgli il coniglio Peter, che veste con una giacchetta blu e sprona gli altri animali a semina i caos a casa di McGregor non appena ne ha l’occasione. Del resto Peter ha una rivalità con McGregor che risale a quando era ragazzo, inoltre ha una sorella, però molto più responsabile di lui, di nome Flopsy.

Solo: A Star Wars Story

Spin-off della saga di Star Wars dedicato alle avventure di un giovane Han Solo, portato sullo schermo da Alden Ehrenreich. Molti anni prima di incontrare Luke Skywalker e il Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi nell’affollata Cantina di Mos Eisley, sul pianeta Tatooine, il cinico e scaltro contrabbandiere spaziale bazzicava già i locali più malfamati della galassia in compagnia del fedele wookiee, Chewbecca, e del suo mentore, un incallito criminale di nome Beckett, interpretato nel film dall’attore Woody Harrelson. Gli insegnamenti del malvivente (ingannare, truffare e sgraffignare) forniscono ad Han gli strumenti per costruirsi da solo la propria fortuna: nel rischioso torneo di carte citato nella trilogia originale, il futuro pilota dell’Alleanza Ribelle la spunta sul famigerato Lando Calrissian (Donald Glover) sottraendogli l’adorato Millennium Falcon.

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni

Il nuovo film Disney in live action ispirato al classico di E.T.A. Hoffmann. Il film, che vede protagonisti Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman e la giovane Mackenzie Foy. Uscirà nei cinema italiani nel mese di novembre 2018.

Iil film è in gran parte ambientato in uno strano e misterioso mondo parallelo, dove Clara dovrà affrontare la malvagia Mother Ginger e una gang di topi che le rubano la sua tanto agognata chiave.

Animali Fantastici e Dove Trovarli 2

Il sequel è ambientato nel 1927, anno in cui Gellert Grindelwald continua ad aumentare il numero dei propri seguaci. L’unico che potrebbe fermarlo è Silente, in passato suo grande amico, e per farlo chiederà l’aiuto di Newt. Il film uscirà in America nel 16 novembre 2018.

Nelle pieghe del tempo

Nelle Pieghe del Tempo racconta le avventure della quattordicenne Meg Murry (Storm Reid), della sua famiglia di menti geniali e dei loro strampalati vicini di casa. Figlia di due fisici di fama mondiale, Meg ha problemi di autostima come tutte le ragazzine della sua età, fatica a integrarsi e cerca disperatamente di farsi degli amici. Non sa ancora di aver ereditato la mente brillante del suo papà e di essere incredibilmente dotata come il fratellino Charles Wallace (Deric McCabe). A peggiorare la situazione interviene la sconcertante scomparsa del signor Murry (Chris Pine), evento che tormenta Meg e che lascia sua madre (Gugu Mbatha-Raw) con il cuore a pezzi. Tuttavia, poco tempo dopo la scomparsa dello scienziato, tre donne dall’aspetto eccentrico e un nome altrettanto peculiare, le signore Whatsit, Who e Which (impersonate rispettivamente da Reese Witherspoon, Mindy Kaling e Oprah Winfrey), spediscono Meg, suo fratello minore e l’amico Calvin (Levi Miller) nello spazio, per salvare il genitore rimasto intrappolato in una faglia temporale. Catapultati in mondi oltre i confini della loro immaginazione, grazie a un congegno magico che permette di scivolare lungo le pieghe del tempo e dello spazio, i tre ragazzini si imbarcano in una formidabile impresa contro un nemico potente e sconosciuto. Per poter tornare sulla Terra, Meg sarà costretta a guardare a fondo dentro se stessa e ad accettare i suoi difetti per raccogliere la forza necessaria a sconfiggere l’oscurità che avvolge lei e i suoi amici.

Con un divertente rovesciamento di prospettiva, Smallfoot rivisita la leggenda dell’abominevole uomo delle nevi, dipinto nel film non come terribile spauracchio delle cime innevate, ma come membro di una pacifica comunità di lanosi Yeti. È Smallfoot, in questo esilarante universo alternativo, a far tremare i cuccioli e a incuriosire i giovani piedoni: un terrificante essere umano spelacchiato, senza zanne né pelliccia, e con un paio di piedi mostruosamente…piccoli.