Fiorentina Milan: 1 – 1 | Analisi del match | Migliore e Peggiore | Parole Pioli e Gattuso

In Fiorentina-Milan prevale la noia per poi scatenarsi in tre minuti

Il lunch match della diciannovesima giornata di serie A tra Fiorentina e Milan termina con il punteggio di 1-1. Gara non particolarmente esaltante, quella andata in scena al Franchi, dove per un tempo le emozioni sono state decisamente latenti. Meglio nella ripresa dove si è ammirato uno spettacolo differente, impreziosito dalle reti, in rapida sequenza, firmate da Simeone per la Viola e Calhanoglu a favore dei rossoneri. In seguito a questo risultato, la banda guidata da Stefano Pioli sale a quota ventisette in classifica, all’ottavo posto, inanellando il settimo risultato utile consecutivo, nonché il terzo pareggio tra le proprie mura amiche.

Il “diavolo”, invece, compie un piccolo passo in avanti, salendo a venticinque punti, all’undicesimo gradino. I rossoneri tornano ad abbozzare un timido sorriso dopo i due ko consecutivi in campionato. Con il successo rimediato nel derby di Coppa Italia, è lievitato l’ottimismo all’interno della comitiva allenata da Gennaro Gattuso, anche se resta il digiuno di vittorie in trasferta, con l’ultima ottenuta lo scorso 5 novembre, in occasione dello 0-2 rifilato al Sassuolo.

Riavvolgendo il nastro della gara per ben quaranta minuti non accade nulla di rilevante, in quanto siano le difese a prevalere sugli attacchi. Poi, improvvisamente, si accende la sfida con un’incursione in area di Simeone, che supera in velocità Bonucci, ma deve arrendersi dinnanzi a Donnarumma in uscita. Qualche istante più tardi è Romagnoli a commettere un duro fallo al limite dell’area ai danni proprio del “cholito”. Per l’arbitro Banti non ci sono gli estremi al fine di estrarre il cartellino rosso in quanto reputi la posizione del difensore rossonero non da ultimo uomo. Di nuovo Fiorentina all’assalto con un colpo di testa di Gil Dias su cross dalla sinistra di Veretout, ma Donnarumma è impeccabile nel deviare la sfera sopra la traversa, mentre l’ultimo sussulto della prima frazione di gara porta la firma di Simeone, il quale dagli sviluppi del corner susseguente, estrae dal cilindro una conclusione che non inquadra, per pochi centimetri, lo specchio della porta.

Nella ripresa i ritmi appaiono diversi: gli ospiti prendono più coraggio e si fanno vedere dalle parti dell’area avversaria con Suso, autore di un tiro a giro, smanacciato prontamente da Sportiello. Al 71’ la Viola passa in vantaggio: Biraghi effettua un cross dalla corsia di sinistra indirizzato a centro area, dove Simeone, di testa, non lascia scampo a Donnarumma, complice anche il mancato intervento di Bonucci. Per l’attaccante argentino è il sesto sigillo personale in questo campionato. Nemmeno il tempo di esultare che al 74’ i rossoneri acciuffano il pari: Suso estrae dal cilindro una conclusione dal vertice alto dell’area non intercettato da Sportiello, a tal punto da favorire il tap-in ravvicinato del neo entrato Calhanoglu, subentrato al 53’ al posto di Borini. Per il numero dieci turco è il secondo centro in questo torneo. Da lì in avanti non ci saranno altre particolari emozioni da segnalare e al triplice fischio finale decretato dall’arbitro Banti entrambe le squadre torneranno negli spogliatoi con un punto in tasca.

Ai microfoni dei giornalisti, queste le dichiarazioni rilasciate da Stefano Pioli apparso tutt’altro che soddisfatto della prestazione dei suoi uomini: “La partita l’abbiamo fatta noi. Per vincerla serviva uno sforzo superiore, è il tassello che manca alla nostra crescita. Quattro mesi fa si parlava del Milan come possibile vincitore dello scudetto e su di noi c’era grande scetticismo. Le partite per avere ritmo diverso bisogna giocarle in due, era difficile con il Milan chiuso dietro. Non si possono costruire 10-12 occasioni con una squadra così chiusa. Sportiello ha fatto due parate e in una abbiamo preso gol. Chiesa l’ho visto svuotato fisicamente e mentalmente dopo la partita con la Lazio. Non possiamo andare a 1000 all’ora per tutta la stagione. E’ normale in questo periodo della stagione accusare un po’ la stanchezza. Dobbiamo recuperare in fretta perché tra una settimana si gioca ancora. La sosta arriverà nel momento giusto per noi. Ero contento già a giugno, ancora più soddisfatto della scelta che ho fatto”.

Queste, invece, le parole pronunciate da Gennaro Gattuso a margine di un pareggio ottenuto in rimonta: “Non volevamo perdere, anche se sapevamo quello che abbiamo speso nel derby. Qualche giocatore non era al top ma abbiamo fatto la gara che dovevamo fare. Abbiamo rischiato pochissimo e per la prima volta siamo stati bravi a reagire e a pareggiare. Sono molto contento perché mi sta piacendo la mentalità di questo gruppo. Non siamo bellissimi ma stiamo cominciando a fare le cose da squadra. Non abbiamo fatto bene nel primo tempo, abbiamo cercato pochissimo i centrocampisti, invece nella ripresa siamo andati meglio. Ci siamo abbassati perché non volevamo soffrire gli avversari. L’abbiamo preparata così, non abbiamo fatto benissimo ma ci teniamo questo punto”.

Migliore del match- Simeone: Il “cholito” segna il gol del provvisorio vantaggio viola, annovera almeno due occasioni personali nella prima frazione di gara e mette sottopressione il duo centrale di difesa Bonucci-Romagnoli. Spina nel fianco.

Peggiore del match- Bonucci: Il capitano rossonero stenta a brillare. Ennesima prestazione opaca in questa stagione. Lontano parente del baluardo insuperabile ammirato nella Juventus. Involuto.