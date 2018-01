Cinque vittorie di fila per l’Udinese di Oddo nel finale del 2017

La cura Oddo ha rivitalizzato l’Udinese

E’ stato un mese di dicembre memorabile per i friulani. L’Udinese sotto la guida di Massimo Oddo, subentrato a Luigi Delneri dopo la tredicesima giornata, ha inanellato cinque vittorie di fila ed una sola sconfitta, datata 26 novembre, con il Napoli, giorno del debutto sulla panchina bianconera del tecnico abruzzese. I friulani sono al momento settimi in classifica a quota ventisette, a sole tre lunghezze dalla Sampdoria sesta e in piena zona Europa League, con ancora una gara da recuperare, ossia contro la Lazio il prossimo 24 gennaio. I numeri della compagine bianconera sono alquanto altisonanti: quattordici gol realizzati e solo due subiti nelle ultime cinque giornate.

Se procediamo a ritroso sono quattro i trionfi di fila lontano dalla Dacia Arena, mentre in casa sono due le vittorie ottenute consecutivamente. La squadra appare rivitalizzata e competitiva in ogni reparto. Non eccelle solo la difesa, ma con il cambio di modulo tattico, affidandosi al 3-5-2, Oddo è riuscito nell’impresa di far esprimere al meglio molti calciatori, precedentemente in ombra durante la gestione Delneri, a tal punto da rendere spumeggianti le performance di Jankto e Barak a centrocampo, elementi preziosi per quanto concerne lo scacchiere tattico imbastito dall’allenatore natio di Pescara, entrambi fondamentali sia in fase di ripiegamento che in proiezione offensiva. In attacco sta brillando Kevin Lasagna autore di cinque reti nelle ultime cinque giornate, solamente un “mostro sacro” come Antonio Di Natale riuscì a fare ciò nel 2013.

Il colpaccio esterno ottenuto al Dall’Ara di Bologna ha ulteriormente lievitato le aspettative attorno alla compagine friulana che una volta tornata ad Udine è stata accolta da un numeroso gruppo di supporters bianconeri che hanno riservato cori d’incitamento nei confronti della squadra, del tecnico Oddo, lanciando, altresì, un chiaro messaggio, ossia: “Udinese in Europa League”. Indubbiamente la richiesta formulata dai tifosi appare essere decisamente ambiziosa e pretenziosa ma continuando di questo passo i friulani potranno ambire verso un traguardo inaspettato ad inizio stagione. L’ex allenatore del Pescara, dopo la precedente esperienza in A vissuta al timone della compagine adriatica, durata il tempo di ventiquattro giornate, si sta togliendo svariate soddisfazioni, dimostrando agli occhi degli osservatori esterni di essere un tecnico abile, sagace, preparato dal punto di vista tattico e chiaramente a suo agio in un torneo insidioso e pieno di ostacoli. Tutto ciò in risposta a coloro che frettolosamente lo tacciarono di essere in grado di ottenere buoni risultati in serie cadetta per poi piombare nella mediocrità più assoluta nel momento di compiere il salto di qualità.

La vittoria ottenuta a San Siro contro l’Inter, lo scorso 16 dicembre, è stata la dimostrazione tangibile di come l’Udinese scenda in campo con ordine, palesando una spiccata organizzazione tra i reparti, senza disdegnare intraprendenza e sfrontatezza, ingredienti essenziali al fine di ottenere un importante piazzamento in classifica. Venerdì prossimo, Lasagna e compagni faranno visita al Chievo, in quella che sarà l’ultima sfida prima della sosta invernale. In caso di vittoria, la banda di Oddo prolungherebbe ulteriormente la striscia positiva, mettendo nel mirino un posto per la prossima edizione di Europa League. Giunti a questo punto e dopo un mese di dicembre stellare, i tifosi sognano, con l’intera città pronta a rivivere i fasti vissuti in passato, quando i bianconeri erano diventati un habitué nelle competizioni internazionali, mettendo da parte quell’etichetta, molto spesso fastidiosa, di “provinciale”.