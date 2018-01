Gli avvenimenti e le novità più importanti del 2018

Eccoci finalmente nell’attesissimo 2018! É vero che gli ultimi anni sono stati ricchi di novità piacevoli e spiacevoli imprevisti. Ad ogni modo il 2016 e il 2017 fanno ormai parte del passato. Dunque cosa avrà in serbo il 2018? Ecco una lista degli avvenimenti e delle novità che vivremo quest’anno.

Olimpiadi Invernali

Una volta ogni quattro anni, tutte le nazioni del mondo si riuniscono in una celebrazione sportiva che, da millenni, incarna lo spirito della pace e della convivenza tra i popoli: le Olimpiadi.

L’evento delle Olimpiadi Invernali del 2018 avrà luogo a PyeongChang, nel cuore della Corea del Sud. L’avvenimento sarà tenuto nel mese di Febbraio e durerà ben due settimane.

Ad ogni modo, quest’anno, le Olimpiadi Invernali marcheranno l’inizio di un importante cambiamento. Infatti, a febbraio avremo l’onore di vedere la prima squadra di bob Nigeriana tutta al femminile. Il team rappresenterà la nazione africana che parteciperà per la prima volta alle Olimpiadi Invernali. Inutile dire che questo avvenimento é un grande passo per la Nigeria e per tutte le donne del mondo.

Un Matrimonio Reale

Come già preannunciato nel 2017, il Principe Harry sposerà la bellissima e bravissima Meghan Markle a maggio 2018. Le ultime notizie comunicano che la cerimonia sarà molto intima e casual e avrà luogo nella piccola cappella del castello di Windsor. Come al solito, gli inglesi fingono di non essere interessati all’evento ma la vendita di gadget legati all’avvenimento sta avendo un boom internazionale.

Ottimi Film

Se pensate che il 2017 e il 2016 siano stati degli ottimi anni per l’industria del cinema aspettate i trailer del 2018. Infatti, quest’annata segnerà particolarmente il mondo dei film grazie all’’uscita di pellicole come “Black Panther”, “Avengers: Infinity War”, “A Wrinkle in Time” e “Jurassic World: Fallen Kingdom”. In particolare, il film intitolato “Black Panther” é estremamente atteso da tutti e si pensa che tale progetto contribuirà ad arricchire il patrimonio della cultura afroamericana. Semplicemente incredibile!

I Mondiali di calcio

Ok… é vero che l’Italia non si é aggiudicata un posto nella classifica dei concorrenti della World Cup 2018, ma questo non significa che non possiamo comunque goderci i mondiali no? Anche se ci siamo giocati male le nostre carte potremo assistere in panchina ad un evento più unico che raro. L’evento avverrà tra giugno e luglio del 2018 e la canzone in onore dei mondiali ha come protagoniste delle gentili anziane signore russe che fanno onore al grande paese che ospita la World Cup.

Viaggiare sulla Luna

Nel 2018 il sogno della maggior parte dei terrestri si avvererà, é ufficiale. Infatti, la start up della Silicon Valley chiamata Moon Express (e il cui slogan si racchiude nelle parole “The Moon is Me”,” La Luna sono Io”) ha definitivamente assicurato che i civili potranno finalmente visitare il satellite. Ovviamente il trasporto sarà estremamente costoso, quindi, per ora, solamente un’élite potrà permettersi questo viaggetto spaziale. Ad ogni modo, se la missione avrà successo, la compagnia privata potrebbe diventare l’apripista che affiancherà la nuova generazione nella colonizzazione della Luna.

Un nuovo Royal Baby

No, questa volta non stiamo parlando di Harry e Meghan bensì dei nostri amatissimi William e Kate. Infatti, sembrerebbe proprio che la famiglia reale non cessi mai di impressionarci. La coppia reale é in dolce attesa per la terza volta. Il piccolo principino (o piccola principessina) dovrebbe nascere nell’aprile 2018. Ad ogni modo le scommesse sul nome del nascituro hanno già preso piede sul web.

L’apertura di una capsula del tempo

L’Helium Time Columns Monument ad Amarillo, Texas, é una struttura che non solo commemora la scoperta dell’elemento chiamato Elio. Infatti il monumento serve anche a far riflettere i visitatori sul progresso che ha avuto luogo negli ultimi decenni. Effettivamente, nel lontano ‘68 (quando é stato costruito il monumento) sono state incorporate delle capsule del tempo al fine di essere aperte dopo 25, 50 100 e 1000 anni. In onore del cinquantesimo anniversario dell’ inaugurazione dell’ Helium Time Columns Monument, verrà aperta la capsula dei 50 anni. Questa sarà un’ottima occasione per riflettere sui successi di mezzo secolo di progresso!

Il Tour del Titanic

Molti trovano la storia della tragedia del Titanic estremamente interessante. Inoltre, chi non ha mai sognato di essere tra le braccia di Leonardo di Caprio a ritmo di “My Heart Will Go On” ( possibilmente evitando il finale drammatico) ? Beh se siete tra i fans del Titanic sappiate che da maggio 2018 potrete visitare il vero Titanic sott’acqua. Eh sì, il tour sarà ovviamente un tour subacqueo ed avrà un costo alquanto notevole. Il prezzo stimato sarà proprio di $100,000 ma la compagnia Blue Marble Private ha dichiarato che tale somma sarebbe equivalsa al costo del soggiorno in prima classe sulla storica nave. Wow Rose deve essere stata veramente veramente ricca per potersi permettere un lusso simile!

Le elezioni Italiane

Ecco qualcosa che riguarda il nostro paese in prima persona! Come tutti sappiamo, il 2018 ospiterà le elezioni italiane. La data del gran giorno sarebbe proprio il 4 di Marzo. Secondo i media, tale avvenimento consisterebbe nel più grande ed importante test politico europeo del momento.

Il 2018 segna la fine dell’ultima legislatura e lascia gli Italiani in balia di un futuro incerto. Secondo i più recenti polls, il partito dei Grillini nominato 5 Stelle sarebbe in vantaggio rispetto al partito del Pd. Ad ogni modo un’eventuale coalizione tra il partito di Berlusconi Forza Italia e la Lega potrebbe cambiare i recenti equilibri. Non si può ancora sapere chi vincerà le elezioni con esattezza. In ogni caso solo una cosa é sicura: chiunque vincerà avrà l’arduo compito di creare una coalizione che assicurerà la maggioranza in Parlamento.

Voli per l’Antartide

Fino ad oggi, andare in Antartide non é mai stato una passeggiata di salute. Per raggiungere il continente bisognava noleggiare un aereo privato ma da oggi tutti i viaggiatori comuni avranno la possibilità di arrivare fino all’Antartide. I primi voli commerciali per il Polo Sud partiranno dall’ estremità meridionale dell’Argentina e arriveranno a Seymour Island, vicino alla penisola Antartica.

Cooling Cap per chemioterapia

La scienza ci lascia sempre più sbalorditi al giorno d’oggi. L’invenzione in questione consiste in un cappello che va indossato prima, durante e dopo i trattamenti della chemio terapia. Lo scopo di questo cooling cap é proprio quello di ridurre le possibilità della caduta di capelli durante la cura. In America, la FDA ha approvato il sistema nel maggio 2017 e, dunque il prodotto sarà acquistabile quest’anno. Secondo la comunità medica internazionale, questa invenzione sarebbe, per ora, il successo scientifico più importante del 2018.