Guarda il bacio tra Lauren Jauregui e Ty Dolla Sign nella notte di Capdoanno

Lauren Jauregui e Ty Dolla Sign

Lauren Jauregui delle Fifth Harmony ha trascorso la notte di Capodanno (e molto probabilmente anche il capodanno) con il suo ragazzo e rapper Ty Dolla Sign, lo stesso MC presente nel leggendario pezzo pop delle Fifth Harmony intitolato “Work From Home“.

La coppia è andata a una festa di Capodanno il 31 dicembre e allo scoccare della mezzanotte, esattamente quando le lancette hanno segnato il 2018, Lauren e Ty hanno condiviso un bacio appassionato, come da tradizione per le coppie. Hanno registrato il loro bacio e caricato il momento sui loro account di social media. Ecco il video del bacio tra Lauren Jauregui e Ty Dolla Sign:

Lauren Jauregui and Ty Dolla Sign’s New Year’s Eve Kiss. 😍 pic.twitter.com/lcidjCuiQl — Pop Crave (@PopCrave) 1 gennaio 2018

Siamo felici per loro perché sembrano una coppia affiatata. Possa questa relazione portare più collaborazioni tra Ty Dolla Sign con le Fifth Harmony come Work From Home o collaborazioni con Lauren quando la sua carriera da solista inizierà ufficialmente.