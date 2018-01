Black Panther: scopri la biografia dei personaggi del film

T’Challa / Black Panther (Chadwick Boseman)

Come nuovo re di Wakanda, T’Challa sta lottando per far fronte alla perdita di suo padre T’Chaka. Quando Wakanda si ritrova assediata da due nemici intenti a distruggere la nazione, Black Panther deve aumentare la forza, la velocità e i suoi sensi per difendere Wakanda e il resto del mondo.

Okoye (Danai Gurira)

Il capo della Dora Milaje, un gruppo di forze speciali tutto al femminile, Okoye è un personaggio feroce e leale che veglia su Wakanda. Non ha paura di interrogare il suo re, ma lo difenderebbe con la sua vita se necessario. Una convinta tradizionalista, tanto formidabile con la sua lancia quanto con la sua lingua, Okay si ritrova combattuta nello scegliere di essere fedele al suo paese o al suo re quando T’Challa inizia a sfidare le antiche regole dei Wakandan.

Nakia (Lupita Nyong’o)

Nakia viene costantemente coinvolta nel conflitto per il bene degli altri. È fermamente convinta di usare le sue capacità per aiutare le persone bisognose. Nakia metterà in mostra le sue abilità di sotterfugio e combattimento corpo a corpo per duellare al fianco della Pantera Nera.

Shuri (Letitia Wright)

Shuri è la sorella minore di T’Challa e capo del Wakandan Design Group, dove progetta e costruisce tecnologie futuristiche come il costume da pantera nera con Vibranio estratto dal Great Mound. Lei è una innovatrice, intelligente e sempre pronta a dare al suo fratellone qualche novità.

Erik Stevens / Erik Killmonger (Michael B. Jordan)

Erik Stevens era un soldato dei black-ops americani che si è guadagnato il soprannome di “Killmonger”. Tuttavia, dopo essere scomparso dall’esercito, è riemerso con un piano che minaccia di compromettere Black Panther e tutto il Wakanda. Usando il suo carisma, le considerevoli abilità in combattimento e la sua sorprendente conoscenza delle usanze dei Wakandan, Erik Killmonger è una pericolosa minaccia per tutto ciò che T’Challa considera caro.

M’Baku (Winston Duke)

Dotato di un’armatura di legno di Jabari, M’Baku è il capo formidabile della tribù Jabari, un gruppo di Wakandan che vive evitando le vecchie tradizioni. M’Baku si trova di fronte alla scelta di sfidare T’Challa per il trono, o di unire le forze con il suo aspirante avversario per difendere Wakanda da malvagi forze esterne.

Everett Ross (Martin Freeman)

Agente della CIA ed ex collaboratore della Joint Terrorism Task Force, Everett Ross si ricongiunge a T’Challa quando entrambi si ritrovano lo stesso avversario: Ulysses Klaue (Andy Serkis). Abile stratega, Ross diventa un alleato di valore inestimabile per Black Panther.

Altri Membri Del Cast: Daniel Kaluuya (Get Out) come W’Kabi, Sterling K. Brown (This is Us) come N’Jobu, Angela Bassett (Malcolm X) come Ramonda e Forest Whitaker (Rogue One) come Zuri.

Data di Uscita: Diretto da Ryan Coogler, Black Panther uscirà il 16 febbraio.

Black Panther – Trailer del Film: