Chiamami Col Tuo Nome diventerà un universo cinematografico?

Un universo cinematografico per Chiamami Col Tuo Nome

Quando pensi agli universi cinematografici, quelli che ti vengono in mente sono Marvel, DC e il Dark Universe.

Purtroppo non esistono solo quelli citati sopra. Anche se penso che ultimamente siano diventati troppi, questa nuova idea e stile di fare cinema, spesso riceve il mio sostegno, ma solo per il fatto che dona maggiori possibilità per quanto riguarda la creazione di trame e ambienti narrativi. Anche Luca Guadagnino lo sa, ed ha pensato a una cosa simile per il suo successo dal titolo Chiamami Col Tuo Nome.

Il regista del film ha dichiarato che il suo lavoro potrebbe espandersi in una propria serie di pellicole, piuttosto che andare verso la strada dei sequel ordinario.

“Questi personaggi sono fantastici, e voglio sapere cosa succederà a loro in futuro”, ha detto Luca Guadagnino a The Guardian. “Le ultime 40 pagine del libro raccontano 20 anni circa della vita di Oliver ed Elio, quindi ho iniziato a pensare anche a un film dedicato al personaggio di Antoine Doinel. E ho pensato, forse non è una questione di sequel, è una questione di raccontare meglio i personaggi nei prossimi film. Vedere questi personaggi crescere nei corpi di questi attori sarà davvero fantastico.”

Sarebbe la prima volta per un universo cinematografico incentrato su una bellissima storia d’amore gay. Chissà, magari Hollywood potrebbe pensarci su… non sarebbe affatto male considerando la qualità di Chiamami Col Tuo Nome.

Chiamami Col Tuo Nome ha recentemente ottenuto tre nomination per i Golden Globe del 2018, tra cui quella di Miglior Film – Drammatico e recitazione per Timothée Chalamet e Armie Hammer.