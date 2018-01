Voti bassi e critiche per The Walking Dead 8? Il produttore difende la serie

N.B: questo articolo potrebbe contenere alcuni spoiler!

Con una travolgente partenza e un controverso finale, la stagione otto di The Walking Dead non è riuscita a stupire i fan e nemmeno la critica se consideriamo i voti bassi che ha ricevuto. La serie ha raccolto i punteggi più bassi di sempre dal suo rilascio.

Ora, il produttore di The Walking Dead, David Alpert, ha preso le difese della serie tv, sostenendo che le valutazioni non riflettono necessariamente la popolarità.

“Non credo che in alcun modo il brand abbia perso la sua rilevanza generale”, ha detto a Variety.

“Molti decidono di avvicinarsi alla serie più tardi. Penso che nel complesso ci sia una maggiore concorrenza, non solo dalla televisione e non solo dai servizi di streaming, ma dai contenuti che vengono pubblicati ovunque. Ci sono ancora persone che si avvicinano al sottoscritto durante le convention per chiedere informazioni di tutti i tipi. Alcuni sono a metà della sesta stagione e non riescono a credere a quello che sta succedendo nella serie.”

“Continuo a sentire commenti del tipo: ‘Hai ucciso Beth? Hai ucciso Beth? Che ti succede?’ E io rispondo: “Sei arrivato alla quinta stagione?” e loro: ‘Sì, sono alla quinta stagione!'”