All’asta la motocicletta di John Lennon

La vecchia motocicletta di John Lennon sarà messa in vendita la prossima primavera.

La moto del compianto Beatle – una Honda Monkey-Trail Bike XUC 91H – fu usata da Lennon tra il 1969 e il 1971 per scorrazzare in giro per la sua tenuta di Tittenhurst Park nella campagna del Surrey.

Henry Graham acquistò la moto da Lennon nel 1971, prima di cederla al suo attuale venditore, John Harington, nello stesso anno. Harington ha posseduto la moto da allora e l’ha esposta in diversi eventi e spettacoli negli ultimi 47 anni.

La moto è stata ora data alla H&H Classics, una casa d’aste europea di auto classiche e da collezione e motocicli, che si occuperà della vendita e che con i suoi esperti ha stimato il valore della moto a partire dalle 30.000 sterline. La Honda Monkey-Trail sarà messa in vendita il 4 marzo al National Motorcycle Museum di Solihull.

Parlando a proposito della moto, Mark Bryan, responsabile vendite per il dipartimento motociclistico di H&H Classics, ha dichiarato:

Naturalmente siamo entusiasti di essere stati incaricati della commercializzazione e della vendita di questa motocicletta, data la sua straordinaria provenienza

Maggiori dettagli sulla moto e la vendita imminente possono essere trovati direttamente sul sito dei H&H Classics, qui.

Lo scorso mese di novembre la polizia tedesca ha recuperato circa cento oggetti appartenuti a John Lennon che risultano essere stati rubati a New York, nel 2006, alla vedova Yoko Ono.